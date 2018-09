Cher vs. Madonna: ¿por qué después de tanto tiempo siguen enemistadas?

Cher ha revivido en los últimos días una rivalidad que parecía superada. En el programa de la comediante estadounidense Ellen DeGeneres, la cantante de "Believe" le dedicó una indirecta a su archienemiga Madonna.

Cher jugó con Ellen a la "Regla de 5 segundos". En esta dinámica, Stephen "tWitch" Boss lee una clave y uno de los jugadores debía ofrecer cinco respuestas diferentes en cinco segundos o menos.

Una pregunta que parecía inocente le dio la oportunidad a Cher a demostrar que su enemistad con Madonna no ha sido olvidada.

"Nombra tres celebridades con la que te gustaría hacer un dueto", dijo Boss. "¡Oh! Adele, Pink y… Madonna no", dijo Cher.

DeGeneres riendo le dijo "¡Está bien, Sra. Negativa!"; a lo que Cher respondió "¿Hice trampa?"; "¡Sí! Él preguntó con quién te gustaría, no con quién no te gustaría", le dijo DeGeneres. Finalmente, la famosa cantante señaló: "Me tomé una pequeña licencia".

Cher y Madonna han sido rivales musicales desde los años 80. Consultada por esta enemistad, Cher dijo en 2013 que no odiaba a Madonna, pero que piensa que "es una perr*".

"Madge debe ser una de las artistas más maravillosas que conozco. No me gusta todo lo que hace, claro, pero siempre está en la cima de la ola. Siempre vio las tendencias mucho antes que nadie y tenía grandes videos", aseguró Cher.

Años antes, en los 90, Cher aseguró: "Hay muchas cosas que respeto sobre ella. Madonna sabe cómo trabajar la industria como nadie que haya visto antes. Sin embargo, hay algo sobre ella que no me gusta. Ella es… antipática. No me gusta eso. Recuerdo que la invité varias veces a casa, porque [Sean Penn] y yo éramos amigos, ella fue muy grosera con todos. Me parece que tiene tanta fama que no debería actuar de esa manera. Actúa todo el tiempo como una niña malcriada. Me parece que cuando llegas a ser tan aclamada como ella —y puedes hacer lo que quieras— deberías ser más generosa, menos perr*".

Cher y Madonna fueron fotografiadas juntas en los mejores términos en la Marcha de las Mujeres en Washington D.C. el año pasado. Pero, al parecer, hubo alguien que no estaba contenta con el acercamiento.