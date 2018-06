Childish Gambino acusado de plagio por "This Is America"

Donald Glover ha dado mucho de qué hablar trras el lanzamiento de su canción y videoclip "This Is America" bajo el nombre de Childish Gambino, con el que firma sus trabajos musicales. Recientemente, la polémica social y política de la composición ha quedado de lado y ha pasado a otro plano: el de los derechos de autor.

Desde que el mismo Donald Glover compartió por primera vez el videoclip surgieron comentarios que apuntaban a que se podía tratar de un caso de plagio y la controversia también fue abordada en uno de los foros de Reddit dedicados al hip hop.

No obstante, este domingo el tema volvió a colocarse sobre la mesa con gran fuerza, luego de que varios blogueros y usuarios de Internet señalaran que "This Is America" era sospechosamente parecida a "American Pharaoh", tema de Jase Harley. Esta última canción fue parte de "Free Pxrn: The Memoir of an American Heathen", álbum debut de Harley lanzado en 2016.

Las comparaciones no solo apuntaban al aspecto musical, sino también a la temática de las canciones de Donald Glover y Jase Harley.

A la difusión de la polémica contribuyó en buena medida la reciente entrega de los BET Awards, con los que Black Entertainment Television premia diversos logros de los representantes de la comunidad afroamericana. Durante la presentación, Jamie Foxx y Childish Gambino improvisaron un pequeño pero celebrado número musical y de baile.

Donald Glover todavía no se ha manifestado personalmente; sin embargo, quien sí habló fue su agente, Fam Udeorji, quien compartió un mensaje bastante airado en Twitter. El 'tuit' fue borrado poco después de su publicación y esto es lo que señalaba:

"Internet es un lugar donde no hay consecuencias. Odio que ese bloguero Toronto Akademiks/Every White Blogger pueda decir algo en gospel y todos ustedes se lo crean. Esta canción tiene tres años de antigüedad y tenemos los archivos de Pro Tools (programa de edición de audio) para probarlo. Pero jód... ustedes y sus madres y también sus futuros fetos. Bendiciones".

Mucho más mesurados fueron los comentarios del afectado, James Harley, quien dijo estar orgulloso de haber contribuido a la creación de "This Is America", que en su opinión es una gran obra. Esto fue lo que declaró a través de su cuenta de Instagram:

"Me siento extremadamente honrado de ser reconocido y etiquetado como una de las inspiraciones originales de una de las piezas musicales y visuales más importantes de nuestro tiempo.

"¡Aprecio el amor y apoyo! Pero por favor no dejemos que esta controversia diluya el mensaje que yo y Childish Gambino tratamos de transmitir. Hablamos de las injusticias que hemos encontradoy él ha ayudado a darnos una plataforma en la que todas nuestras voces pueden ser escuchadas. ¡No lo desacreditemos por eso! El foco debe estar en promover el cambio en nuestras comunidades y construir igualdad. Esto es más gran que yo, él y también más grande que la música. No perdamos el foco".

Si el lector quiere comprobar la diferencia o similitudes entre el tema de Childish Gambino y el de Jase Harley, puede escucharlos aquí:

Childish Gambino - "This Is America". (Video: YouTube Donald Glover)