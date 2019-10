Chile tiene una amplia tradición de artistas que se han manifestado cuando la situación política puso en riesgo el país. Como aquellos músicos que, desde el exilio, protestaron contra el golpe de Augusto Pinochet. O los que, desde la clandestinidad, grabaron su producción musical en casetes cuando las manifestaciones artísticas del país fueron suprimidas en el llamado “apagón cultural”.

Este 2019 Chile vive sus protestas más severas tres décadas después del retorno a la democracia, jornada en la que, al momento de escribir este artículo, ya han muerto 11 personas. Si bien las manifestaciones comenzaron tras el alza de los pasajes en el Metro de Santiago (medida suspendida el sábado último); los especialistas coinciden que el panorama actual de las manifestaciones se debe a las desigualdades no atendidas a pesar del crecimiento económico.

Las líneas arriba corresponden a “Cacerolazo”, tema compuesto por la cantautora chilena Ana Tijoux sobre las recientes protestas ciudadanas. La cantante lo difundió en su canal YouTube con imágenes de las protestas. “¡Aguante CHILE! ¡Especial agradecimiento a los estudiantes @aceschile y a mis hijos por apañar en los coros!”, indicó la cantante en su cuenta Instagram.

De manera similar está el pronunciamiento de Mon Laferte, quien subió un video a Instagram en el que pide no a los militares ponerse del lado de los ciudadanos:

También se pronunció uno de los actores chilenos más internacionales del momento: Pedro Pascal, quien obtuvo fama mundial por interpretar a Oberyn Martell en la cuarta temporada de “Game of Thrones”. Él, en varios mensajes vía Twitter, compartió datos que podrían explicar el descontento de la población.

Pero las manifestaciones no solo han sido por medio de redes sociales. Ese es el caso de Álex Anwandter, músico chileno radicado en Los Ángeles que cantó en la plaza Ñuñoa frente a un grupo de manifestantes.

Hace unos años hice esta canción y, lamentablemente, se sigue aplicando. Cada vez que Chile piensa y se manifiesta, nos reprimen. No se confundan: ¡no es violencia, es resistencia! Los que van a hablar de casos puntuales que no tienen que ver con los temas grandes y reales que afectan al pueblo, pasen por el ladito y sigan derecho. También, dicho en buen chileno, me importa un pico que me ataquen personalmente a mi porque estos son temas *colectivos*. Gracias.

Álex Anwandter