Chris Cornell: voz de Soundgarden murió a los 52 años

El cantante estadounidense Chris Cornell, vocalista de los grupos Soundgarden y Audioslave, murió anoche a los 52 años en la ciudad de Detroit por causas que se desconocen, informaron hoy medios locales.

El también vocalista de Temple of the Dog se encontraba en Detroit actuando con Soundgarden, con quien se había embarcado en una gira por Estados Unidos que comenzó el pasado mes de abril, precisó la CNN, que cita un comunicado de su representante, Briam Bumbery.

Según señaló Bumbery a la cadena estadounidense, el fallecimiento del cantante fue "repentino e inesperado".

"Su esposa Vicky y su familia se sorprendieron al enterarse de su fallecimiento repentino e inesperado y trabajarán estrechamente con el médico forense para determinar la causa" de la muerte, dijo Bumbery en la nota.

En Detroit, la voz de Soundgarden cerró su concierto con el tema "In My Time of Dying" ("En mi hora de morir") de Led Zeppelin.

La Policía de Detroit investiga la muerte como un suicidio. Esta teoría adquiere fuerza de acuerdo a lo dicho por Dontae Freeman, vocero de las autoridades que detalla el hallazgo de un cadáver con las características de Cornell en el baño de su habitación en el hotel MGM Grand Casino con una tira en el cuello.

La familia y el manager del fallecido agradecen a "sus seguidores, el continuo amor y la lealtad" que han mostrado al artista y les piden "que su privacidad sea respetada en este momento".

En abril, Chris Cornell dio una de sus últimas entrevistas al portal Collider, a propósito de su trabajo de compositor en la película The Promise. "Al ser compositor todo es válido para la inspiración, a menos que copies cosas. Es cantar con la voz correcta para la canción y escribir en el estilo que que te emociona, en ese momento, y eso siempre es conmovedor", sostuvo.

Este jueves también resurgió el artículo que publicó en Rolling Stone sobre cómo la muerte de un artista, en este caso David Bowie, puede cambiar la percepción del público. "No sabes cuán importante es alguien como influencia artística hasta que se va. (…) Es en partes iguales triste y celebratorio pensar 'genial, qué asombrosa carrera tuvo y qué maravilloso legado dejó para todos", contó.

La muerte del músico desencadenó reacciones entre sus colegas. "Descansa en paz, Chris Cornell. Increíblemente talentoso. Increíblemente joven", dijo vía Twitter Jimmy Page, ex guitarrista de Led Zeppelin.

Shocked and saddened by the sudden death of @chriscornell. A great singer, songwriter and the loveliest man. pic.twitter.com/Hwdgst8kmg — Elton John (@eltonofficial) 18 de mayo de 2017

Elton John: "Impactado y triste por la muerte repentina de @ChrisCornell. Un gran cantante, compositor y el hombre más adorable".

También lamentó su muerte el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry. "(Es la) triste pérdida de un gran talento para el mundo, sus amigos y su familia. Descansa en paz", sostuvo.

El músico de rock alternativo y hard rock, ganador de un Grammy, había actuado el pasado miércoles en el Fox Theatre de Detroit, en el estado de Michigan.

Cornell nació en Seattle, en el estado de Washington, hace 52 años y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano. Recibió poca formación musical, poseía una voz con un rango particularmente amplio, que abarcaba casi cuatro octavas, desde barítono cercano al bajo hasta tenor cercano al alto. Las interpretaciones vocales que pueden escucharse en la canción "Black Hole Sun".

Cornell se había referido abiertamente a sus problemas con las drogas cuando era adolescente y luego con el alcohol. Pero en 2007 dijo que estaba sobrio desde que entró a rehabilitación en 2002. También habló sobre períodos de depresión y agorafobia.

Su carrera musical, dentro de la escena del rock, se inició en Seattle al formar la banda Soundgarden en 1984, que jugó un papel importante en el movimiento "grunge" de los años noventa, según medios locales.

El grupo se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres ex miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave.

El artista también cantó el tema de la película de James Bond "Casino Royale". (EFE)