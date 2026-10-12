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Resumen

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Christian Chávez, cantante, actor y host, atraviesa una etapa de reinvención: tras cerrar la “Para Siempre Tour” en Brasil, prepara su primer protagónico en la serie “Por Catálogo”, de Amazon Prime, y mantiene su pódcast.
Christian Chávez, cantante, actor y host, atraviesa una etapa de reinvención: tras cerrar la “Para Siempre Tour” en Brasil, prepara su primer protagónico en la serie “Por Catálogo”, de Amazon Prime, y mantiene su pódcast.
Por Ángel Navarro Quevedo

Solitaria. No es la palabra que se espera de alguien que ha pasado más de veinte años bajo los reflectores, pero es la que Christian Chávez eligió cuando le pidieron describir qué le gustaría que descubrieran de él más allá de “Rebelde”. Quiere que vean una parte suya “más humana, más real, más solitaria, un poco”. Para un artista asociado a coreografías, estadios y coros multitudinarios, es un autorretrato que revela el momento en que se encuentra ahora.

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