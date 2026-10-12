Solitaria. No es la palabra que se espera de alguien que ha pasado más de veinte años bajo los reflectores, pero es la que Christian Chávez eligió cuando le pidieron describir qué le gustaría que descubrieran de él más allá de “Rebelde”. Quiere que vean una parte suya “más humana, más real, más solitaria, un poco”. Para un artista asociado a coreografías, estadios y coros multitudinarios, es un autorretrato que revela el momento en que se encuentra ahora.

El músico de RBD no reniega del fenómeno que lo hizo reconocible en medio mundo: “Rebelde siempre va a ser parte de mí”, afirma. Su historia en la televisión comenzó en 2002 con la telenovela juvenil “Clase 406”, donde compartió elenco con Dulce María y Anahí, con quienes fue seleccionado luego para “Rebelde”. Allí interpretó a Giovani Méndez, un papel que lo catapultó a la fama mundial y lo llevó a integrar la banda surgida en la ficción.

Su álbum debut como solista, “Almas transparentes” (2010), reúne diez canciones. En su gira de entonces destacó que Brasil lo ubicó en el top diez de ventas, aun con poca promoción.

Tras la separación del grupo, Christian apostó por una carrera propia. Firmó como artista exclusivo con EMI para su debut solista y en 2010 lanzó su primer álbum, “Almas transparentes”, al que siguió en 2011 el sencillo “Libertad”, con la colaboración de Anahí. En paralelo, incursionó en el teatro con el musical “Avenida Q”, participó en 2014 en el reality “Top Chef Estrellas”, de Telemundo y en 2016 volvió a las telenovelas con “Despertar contigo”, de Pedro Damián, tras ocho años de ausencia. Hoy su carrera se expande, además, hacia la moda, el activismo y el pódcast, “Suelta Love”.

Su proyecto musical más reciente fue la “Para Siempre Tour”, y Perú tuvo un lugar especial en ella. El 28 de junio, Lima recibió el concierto en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro, una función única que marcó el inicio oficial de su recorrido por Latinoamérica. Era su regreso tras más de una década de ausencia, y el momento en que declaró “Mi sexualidad era algo que vivía con culpa… con la idea de que la gente nunca iba a aceptar lo que yo era en realidad", panorama que ahora ve con mayor optimismo.

Christian Chávez nació el 7 de agosto de 1983 en Tamaulipas, México. En 2000 se mudó a Ciudad de México para iniciar su carrera como actor.

Entre la cámara y el escenario

A pesar de más de dos décadas de exposición pública, Christian asegura que no le queda nada por revelar. Cuando le preguntaron qué quería contar que antes no había podido expresar, respondió: “Mi vida ha sido bastante transparente”, y esa transparencia explica el vínculo profundo que mantiene con sus fans.

Lo que sí ha cambiado es el lugar que ocupa la actuación en su vida. La describe como “algo mucho más pequeño, más íntimo”, casi el reverso de la música, que sobre el escenario es “completamente hacia afuera, hacia afuera todo el tiempo”. Presentarse en vivo y estar frente a una cámara, admite, no es lo mismo, pero no piensa renunciar a ninguna. “Amo las dos cosas”.

Christian Chávez como Giovani Méndez en “Rebelde”. La idea de teñirle el cabello de rubio y ponerle lentes de color al personaje fue suya, motivada por inseguridades con su apariencia de entonces. / Jeff Daly

Ese autoconocimiento se refleja en cómo decide hoy. Con los años cambió su criterio para elegir canciones y proyectos, y lo resume con claridad: “Lo importante es que me representen, que digan algo que para mí es importante y que dejen algún mensaje”, palabras que tienen sentido para quienes siguieron una carrera marcada por exabruptos y el abrumador éxito que experimento a una temprana edad.

Hoy se reconoce como un artista experimentado en el medio. Y otros artistas también lo reconocen. Hace poco, Santos Bravos le dedicó un cover, y Christian lo recibió con genuina alegría: “Es súper bonito porque yo amo y admiro a Santos Bravos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el primer peruano en ganar en Viña del Mar y será el primero en competir en San Remo: Homero vuelve a hacer historia

El siguiente paso ya tiene fecha en el horizonte: Amazon Prime estrenará “Por Catálogo”, serie en la que hará su primer papel protagónico, y que el público podrá ver próximamente. Mientras tanto Christina seguirá en su pódcast, entrevistando a personajes y esperando recibir aquella franqueza que sabe hoy es más importante que las apariencias.