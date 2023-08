¡Vuelve a los escenarios! El actor y cantante peruano Christian Meier ofrecerá un concierto el 28 de setiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima donde presentará su último álbum “Deja Vu”, las entradas estarán disponibles en la web de Joinnus.

Meier ofrecerá interpretaciones en vivo de su repertorio que incluye clásicos como Carreteras mojadas y Espérame en el tren. También cantará su más reciente éxito He vuelto a casa, sencillo que trata sobre su vida sentimental en la actualidad.

Sobre la carrera musical de Christian Meier

La carrera musical de Christian Meier comenzó desde temprana edad, integrando diversos grupos musicales y componiendo sus propias canciones. A los 16 años, inició su trayectoria profesional en la banda de rock Arena Hash junto con Pedro Suárez-Vértiz.

Tras la disolución de la banda, Meier se lanzó como solista con el álbum No me acuerdo quien fui, que escribió y produjo el mismo. Continuó con el álbum Primero en mojarme y más tarde, Once noches, en donde contó con la colaboración de Mikel Erentxun en el tema Novia de nadie.

¿Andrea Bosio trabaja con Christian Meier en su carrera musical?

Por tal motivo, luego de 20 años, Meier ofrecerá de nuevo conciertos en vivo, semanas después de su boda con la especialista en marketing Andrea Bosio, quien actualmente apoya su carrera musical.

“Desde hace varios meses, me uní a su compañía, Oliverdog Entertainment, para liderar las campañas de marketing. Tener la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y de la mano de Christian es realmente un privilegio, ya que también nos permite pasar bastante tiempo juntos”, declaró Bosio para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Entradas para el concierto de Christian Meier

Las entradas para el concierto de Christian Meier del 28 de setiembre están disponibles únicamente en la web de Joinnus.