“Luego de lanzar los dos primeros sencillos del próximo álbum, íbamos a sacar el tercero en febrero o marzo, luego el cuarto con el álbum completo; pero cuando la gente empezó a preguntar por los conciertos y la gira, decidí hacer una especie de pausa, juntarme con mi banda y grabarnos mientras tocábamos. ‘Sesiones…'’ fue una especie de regalo para los fans”, destaca el cantautor nacional.

Bajo la dirección general de Rodrigo Dulanto y la producción de Oh Margot, este especial que fue grabado en Lima consta de tres temas propios de Meier Zender y un cover de Soda Stereo: “Deja vú”, “Me gustas como antes”, “Quédate” y “Trátame suavemente”.

“A medida que creció el proyecto, las exigencias se incrementaron, necesitábamos un equipo de sonido, de grabación, de cineastas, de vestuaristas y directores de arte. Entonces recurrimos a una productora, al final participaron más de 40 personas, pero el resultado fue muy bueno. Estoy muy contento y satisfecho con lo que se ha logrado”, refiere el también actor.

“Y como siempre supimos que ‘Sesiones en vivo’ tenía que ser distinto a todo lo que habíamos hecho hasta el momento, algo fuera de lo común, decidimos grabar en un helipuerto limeño, un lugar desde el que se pueda ver toda la ciudad. Pero esa no fue nuestra primera opción, barajamos varios lugares, como: Machu Picchu, el cerro San Cristóbal, la Huaca Pucllana y Pachacámac”, explica.

Historia del hit latino

“Quédate”, uno de los temas más aclamados de “Sesiones en vivo”, extraído de “Primero en Mojarme”, el segundo álbum de Christian Meier lanzado en 1999, fue compuesto varios años antes de su lanzamiento, cuando el artista aún formaba parte de Arena Hash.

“Nació en 1993 y rápidamente se convirtió en un éxito y en un himno de aquellos que experimentan despedidas que destrozan el corazón, que no se pueden olvidar. Se abrió camino sola y supo ganarse un lugar en la cultura popular”, manifiesta.

─¿Quién inspiró la letra de “Quédate”?

Nadie en especial, tenía 22 años, me inspiré en el momento, estaba triste, melancólico porque Arena Hash no iba más y no sabía qué sucedería conmigo.

─Apelando a tus recuerdos y memoria, ¿alguna despedida te costó olvidar?

No como tal, pero sí hay despedidas que no pude concretar y que me han dolido y me dolerán siempre. Treinta años después de terminar el colegio, me encontré en un convento de Chosica con la madre superiora con la que estudié. Quise retomar contacto con ella, pero dejé pasar el tiempo, y cuando, finalmente, lo quise hacer, me dijeron que había muerto. Hay capítulos que me hubiese gustado cerrar de una manera mejor. Lo mismo pasó con Diego Bertie, me hubiese gustado hablar con él, felicitarlo por su regreso a la música, pero pasó lo que pasó.

─A las nuevas generaciones que solo te identifican como actor, les cuesta aceptar que también eres músico...

Es verdad, una vez sonó “Carreteras mojadas” cuando estaba con un adolescente, que tendría 14 o 15 años, y cuando le pregunté si sabía quién cantaba esa canción, me dijo que no sabía. Cuando le dije que yo, no me creyó. El monstruo de la televisión es tan grande que borra cualquier cosa, para algunos soy solo el protagonista de “Gorrión”.

─¿Qué te trajo de regreso a la música?

Al tener un año libre, encerrado por la pandemia, construí un estudio en mi casa y empecé a componer canciones que terminaron convirtiéndose en mi nuevo álbum.

─¿Fue una reconciliación con la música?

Creo que sí, porque en algún momento dije que no volvería a grabar un disco. Y no porque me haya peleado con la música, sino porque no me veía sentado, componiendo canciones nuevas o haciendo conciertos. Acepté el hecho de no hacer música, pero la pandemia nos cambió la vida a todos. Empecé a componer, a grabar, y pronto, en junio o julio, iniciaremos una gira nacional.

─¿Qué criterio usaste en la elección de “Trátame Suavemente” para Sesiones en vivo?

La idea era buscar un cover que sorprenda, que llame la atención, que sea dinámico y acelerado. El camino más fácil hubiese sido agarrar una canción de Calamaro, de Los Rodríguez o de Los Prisioneros y tocarla tal cual; pero hacer una versión es mostrar el otro lado de la moneda, ponerle algo tuyo. También pensé hacer una balada, no recuerdo si era de Luis Miguel o de Camilo Sesto, luego se me ocurrió hacer algo de Armando Manzanero, pero con esos temas había algo que no me terminaba de encajar. Luego, pensé en “Trátame Suavemente”, una canción que me gustó desde el primer día que la escuché, la examiné y con El Viejo se cambió algunos acordes y armonías. Le dimos un sello personal.

─¿Cómo nació ese vínculo laboral con El Viejo Rodríguez?

Lo contacté el 2016, cuando hice el disco recopilatorio “Nada ha cambiado”. Ahí fue cuando se involucró conmigo y empezamos a trabajar juntos, hicimos una tremenda química y quedamos con ganas de seguir haciendo más cosas. Cuando hice el disco “Deja Vu” lo llamé y armamos la banda para las presentaciones. Me alivió de la gran responsabilidad de dirigir, ahora me apoyo en él, es un tipo muy capaz, sabe lo que me gusta y quiero. Me trae a los mejores músicos, tenerlo a él, es tener un gran activo.

─¿Aceptarías participar como entrenador o jurado de algún reality de canto o imitación de Latina?

Claro que sí, es algo que me gustaría hacer porque tendría mucho que aportar y contribuir. Nunca he sido fanático de los reality show, siempre he pensado que, en su mayoría, atentan contra la dignidad de los participantes, pero los de canto ayudan a que surjan nuevas generaciones de artistas. A quienes hemos alcanzado cierto nivel de reconocimiento, nos compete guiar a las nuevas generaciones. Artistas como Gian Marco, Juan Diego Flores, El Viejo Rodríguez o yo, que vivimos en lugares que son el epicentro del arte, de la música, del cine y de la actuación podemos dar consejos. Nuestro deber como artistas consagrados es devolverle a la gente de nuestro país un poco del apoyo que nos dieron y compartir el secreto del éxito.

─¿Cuál es el secreto del éxito?

Tener talento, disciplina, perseverancia, pero lo más importante, reconocer y ser lo suficientemente humilde para rodearnos de gente que sabe más que uno, porque de ellos se aprende. No siempre somos la punta del iceberg, no todos somos Prince, Mozart o Beethoven.

Christian Meier se reencuentra con su más grande pasión: la música y prepara una nueva producción y gira a nivel nacional. (Foto: Rafo Iparraguirre)

Su otra pasión

─Regresas al cine peruano con “Mistura”, una película centrada en el Perú junto a Bárbara Mori. ¿Cuándo se inicia el rodaje?

A finales de marzo, en Lima. Estoy muy emocionado porque trabajaré por cuarta vez con Bárbara. Además de actuar, somos productores ejecutivos, estamos muy comprometidos. Y Ricardo de Montreuil, quien dirigió “La mujer de mi hermano”, también dirige esta película y escribió los guiones. Luego haré un par de películas más y después de esto estaré libre para comenzar a hacer las presentaciones en vivo y la gira nacional.

─Carlos Alcántara debutó como director en “Asu Mare: los amigos”. ¿Qué te pareció la película?

Sé que está en cartelera y que le está yendo bastante bien, pero no he tenido oportunidad de verla aún, la veré cuando esté en Lima. Me imagino que Carlos hizo un buen trabajo, me alegra que esté tanteando en otros territorios.

─¿Qué opinas de la nominación de tu hijo, Stefano, a Mejor actor en los Premios Luces?

Es muy talentoso, es el talentoso de la familia. Estoy muy emocionado por las cosas que le están sucediendo, de hecho tendrá un papel en “Mistura”, la película que vamos a hacer con Bárbara Mori. Si bien es cierto, este (”Maricucha 2″) es su primer trabajo en Perú, hace cinco años se graduó en actuación y ha trabajado en obras, series, películas y cortometrajes en Estados Unidos.

─¿Cómo defines esta etapa de tu vida?

Gracias a Dios no me puedo quejar, tengo trabajo constantemente, y estoy en una etapa en la cual puedo darme el lujo de elegir. Tomo las cosas con calma, pero siempre creo que hay desafíos, metas y sueños por cumplir sino no vale la pena vivir: hago discos nuevos, sesiones en vivo y produzco películas. Me siento pleno porque tengo planes y cosas por hacer que me hacen feliz. De eso se trata la vida.

─¿En el plano amoroso también estás feliz?

Estoy bastante contento, no me puedo quejar. Nunca había estado tan feliz en general, tanto en mi vida personal como profesional. Estoy muy contento y me da mucha ilusión los tiempos que están por venir.

─¿Estás con pareja?

No he preguntado todavía si estoy con pareja (Ríe), pero estoy muy contento por las cosas que me suceden.

Christian Meier se reencuentra con la música en una de las etapas más placenteras de su vida. (Foto: Rafo Iparraguirre)