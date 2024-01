Christian Meier anunció que no participará en el tributo musical a su amigo y excompañero de banda Pedro Suárez-Vértiz, aunque no expuso los motivos de su ausencia, comentó que logró disculparse con Cynthia Martínez, viuda del cantante.

De ese modo, el intérprete de “Carreteras mojadas” publicó en su cuenta de Instagram que por razones personales, no formará parte del elenco musical del festival “Cuando pienses en volver”, que se realizará en el estadio San Marcos, el próximo 16 de febrero.

“Por razones personales no estaré participando en el homenaje a mi querido amigo Pedro Suárez-Vértiz. [...] Me he disculpado personalmente con Cynthia y sus hijos, quienes amablemente han comprendido los motivos de mi ausencia y a quienes llevo muy presentes conmigo siempre”, dijo el actor.

Como se recuerda, en el festival que rendirá tributo a Suárez-Vértiz, fallecido el pasado 28 de diciembre, reunirá a varios artistas tales como Gianmarco, Raúl Romero, Eva Ayllón, Daniel Darcourt, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y otros.

Aunque en un principio se creía que Meier estaría conformado la terna de cantantes invitados, ante su negativa, el intérprete aseguró que realizará un homenaje por su cuenta.

“Por mi parte, este sábado 27/1 en el festival Vibra-Perú, dedicaré el show a Pedro y le rendiré tributo de manera especial. Gracias a todos y nos vemos ahí”, complementó.

Sobre el festival “Cuando pienses en volver”





El festival “Cuando pienses en volver”, que rendirá un tributo a la carrera musical de Pedro Suárez-Vértiz, se realizará en el estadio San Marcos, el próximo 16 de febrero. Las entradas están a la venta en la web de Teleticket.

Se presentarán también Tommy Portual, Ezio Oliva, la banda Afrodisiaco, Pelo D’ Ambrosio, Antología y Pedro Suárez-Vértiz la Banda. Las entradas cuestan desde los S/ 49.80.