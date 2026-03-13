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La noche también contó con la presencia de Eva Ayllón como invitada sorpresa. Ambos artistas fusionaron estilos al interpretar el tema romántico “2 de 3” y una versión rockera del clásico criollo “Cuando llora mi guitarra” | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
La noche también contó con la presencia de Eva Ayllón como invitada sorpresa. Ambos artistas fusionaron estilos al interpretar el tema romántico “2 de 3” y una versión rockera del clásico criollo “Cuando llora mi guitarra” | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

En una velada marcada por la nostalgia y el estreno de su sexta producción discográfica, Christian Meier regresó a los escenarios peruanos con el primero de dos conciertos agotados en el Gran Teatro Nacional.

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