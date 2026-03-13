En una velada marcada por la nostalgia y el estreno de su sexta producción discográfica, Christian Meier regresó a los escenarios peruanos con el primero de dos conciertos agotados en el Gran Teatro Nacional.

La presentación, que duró casi 120 minutos, incluyó un emotivo tributo a su fallecido amigo y excompañero de banda, Pedro Suárez Vértiz.

El homenaje se materializó durante la segunda mitad del show, cuando Meier compartió detalles inéditos de su relación con el ícono del rock peruano, fallecido en diciembre de 2023.

El artista interpretó “Puerto de Palos”, tema inédito de su nuevo álbum que evoca la calle donde ensayaba Arena Hash. Sin embargo, la emoción alcanzó su pico cuando, con una proyección de Suárez Vértiz, Meier cantó “Sé que todo ha acabado ya”.

“Cuando quise hablar de Pedro, cuando quise hacerle un homenaje, no quise hablar de lo que todos sabemos de Pedro, de lo grande que es; quise hablar del Pedro que nadie conoció”, manifestó Meier.

La noche tuvo como invitada sorpresa a Eva Ayllón, quien junto a Meier fusionó estilos al interpretar el tema romántico “2 de 3” y una versión rockera del clásico criollo “Cuando llora mi guitarra”, arreglo que fue muy aplaudido por el público.

El repertorio alternó clásicos como “Carreteras Mojadas” y “Quédate” con las nueve canciones de su nuevo disco, "Así es la ley", grabado en Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Borner, y que para el músico representa un ejercicio de “plena libertad creativa”.

A pesar de su situación personal, Mantilla se mostró entusiasmada por su incorporación a ‘La Sustancia’, una plataforma de streaming que compartirá con figuras como el técnico deportivo Ricardo Gareca y el padre Omar Sánchez.

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Al evento asistieron personalidades de la cultura y el espectáculo, destacando la presencia de sus padres, Gladys Zender y Antonio Meier, sus hijos Gia y Stefano, además de figuras como Carlos Alcántara y Milena Warthon.

Después de su segunda fecha en Lima este viernes 13 de marzo, Christian Meier iniciará una gira nacional con presentaciones en Arequipa, Iquitos, Trujillo, Huancayo, Juliaca, Ayacucho y Tarapoto, antes de continuar con compromisos internacionales.

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