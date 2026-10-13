Christian Meier se sinceró sobre el origen de su trayectoria musical, que empezó antes de encontrar una oportunidad en la actuación. El cantante recordó en una reciente entrevista cómo nació su pasión por la música, al punto de construir una carrera que combina sus más grandes pasiones artísticas.

En entrevista con los Latin Grammy, Christian Meier comparte reflexiones sobre su vínculo con la música y los momentos que marcaron su camino. Según contó, la conexión con la música comenzó en Perú, su tierra natal.

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“Mi inspiración comenzó en el Perú, porque fue en mi país donde yo me relacioné con la música desde muy pequeño. Yo recuerdo que viviendo en Perú de niño, cuando yo tenía siete u ocho años, mis posesiones más valiosas -al lado de mis muñequitos de Star Wars- eran el disco rojo y el azul de los Beatle”, recuerda Christian Meier.

El primer contacto con la música evolucionó con los años, impulsado por momentos culturales clave y el descubrimiento de álbumes emblemáticos. “Recuerdo que en el año 77 salió el álbum Rumours de Fleetwood Mac y alguien lo llevó a mi casa y desde entonces empecé yo a interesarme por la música un poco más allá de simplemente escucharla”, contó.

Antes de alcanzar reconocimiento como solista, el cantante formó parte de Arena Hash, agrupación peruana que se convirtió en uno de los referentes del rock nacional durante la década de 1980.

“Cuando formé mis primeras bandas, las hice primero con amigos del barrio y del colegio en el Perú, y luego pues crecí con el reflejo de la movida de los 80s que venía de España y de Argentina, y ahí fue cuando formé mi primera banda profesional”, contó a Latin Grammy.

"Yo Tan Bien”, compuesta por Christian Meier y producida en Los Ángeles es el reciente lanzamiento del artista peruano.

La música, sin embargo, no fue la única actividad que ocupó su vida profesional. Meier alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus trabajos en televisión y cine, una faceta que durante varios años concentró buena parte de su tiempo.

Con nuevos proyectos y una trayectoria que abarca la música y la actuación, Christian Meier continúa explorando distintas facetas de su carrera. Sus recuerdos sobre los primeros acercamientos a la música permiten entender mejor el origen de una vocación que se mantiene vigente.