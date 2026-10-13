Christian Meier recordó los primeros pasos de su trayectoria artística y la influencia que tuvo la música en su vida. (Foto: AFP)
Christian Meier recordó los primeros pasos de su trayectoria artística y la influencia que tuvo la música en su vida. (Foto: AFP)
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Christian Meier se sinceró sobre el origen de su trayectoria musical, que empezó antes de encontrar una oportunidad en la actuación. El cantante recordó en una reciente entrevista cómo nació su pasión por la música, al punto de construir una carrera que combina sus más grandes pasiones artísticas.

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