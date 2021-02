Conforme a los criterios de Saber más

En pleno contexto de pandemia, Christian Nodal se encuentra pasando por un gran momento en su carrera artística. Además de estar nominado al Grammy 2021 por su último disco “Ayayay!”, el cantante se mostró contento con la acogida de sus canciones en diversas plataformas, sobre todo el de su más reciente tema “Dime Cómo Quieres”. El artista conversó con El Comercio sobre sus próximos proyectos y el porqué la música regional de México puede llegar a ser muy repetitiva.

En noviembre del año pasado recibiste una nominación a los premios Grammy por tu última producción “Ayayay!”. ¿Cómo te sientes con este logro?

Me siento muy feliz. Como ser humano, es una etapa muy bonita de mi vida donde todo lo que se está haciendo, se logra. Estoy disfrutando mucho de este proceso en el que la vida me está sonriendo.

Tu último lanzamiento “Dime Cómo Quieres” junto a Ángela Aguilar se ha logrado posicionar gracias a esa melodía inocente y pegajosa en plataformas como Youtube y Tik Tok. ¿Qué buscabas transmitir con la letra de la canción? ¿Te inspiraste en alguna experiencia personal?

Cuando pensé en esta canción, la pensé para Ángela. Obviamente representa lo regional y enfocada más que nada para las personas que están en Estados Unidos. Aquellos que tienen su familia mexicana, pero su cultura no la conocen (del todo). Y ella (Ángela) es alguien que aporta mucha cultura a través de sus videos o vestuario. Quería hacer una canción que sea inocente, divertida, y que la puedan cantar niños.

Mencionas que la canción está dirigida a un público más joven y tomando en cuenta que Tik Tok es una de las redes sociales más usadas por un público adolescente. ¿Fue parte de su estrategia realizar el challenge en Tik Tok? ¿Cómo surgió la idea?

Yo supongo que se originó porque a esa canción le hicieron muchos memes y estuvo en tendencia tanto en el lado musical y en redes. Supongo que la gente está viendo lo que está en tendencia para hacer el tik tok challenge. Vi que lo subió Eugenio Derbez y me reí mucho porque fue como una copia de la Familia Peluche, algo así. Me gustó mucho que pongan ese lado creativo también.

Te conocen por tus canciones del género regional mexicano, sin embargo, también has tenido colaboraciones con artistas que no son de ese género (Reik, Piso 21, etc) a fin de crear una fusión entre tu estilo con el de los demás. En una industria donde el género urbano está prevaleciendo demasiado, es decir, que está de “moda”. ¿Te has sentido presionado en algún momento de hacer canciones que “vendan” y de dejar de lado el regional mexicano?

Me ha pasado que me aburro mucho, me aburro a veces de que todo sea tan normal y no hay nadie que se atreva a hacer cosas diferentes. Y los que se atreven los crucifican. Entonces, sí llego al punto de que me aburre que el género (regional) sea tan repetitivo. Y al final del día, es un género que no avanza mucho, pero creo que las nuevas generaciones, me incluyo, estamos poniéndonos el saco para que esto siga creciendo. Porque, realmente, si nos apegamos a nuestras raíces, la gente no es la misma de antes. La gente no tiene los mismos modos de expresarse, no tienen la misma vestimenta, no tienen los mismos ideales. Sí me aburro un poquito, y por eso me pongo a componer con mis amigos. Tengo varios proyectos aparte que no son regional, ni tampoco urbanos.

El 2020 fue un año muy atípico, ¿Cómo sientes que te reinventaste en el contexto de pandemia tanto a nivel personal como profesional?

Estar encerrado en mi casa para mí es lo máximo, me regalaron tiempo para hacer lo que yo quisiera, y dentro de todo lo malo, porque ya ha fallecido gente de mi familia, pues la verdad, sí he descansado mucho. He organizado mis ideas, he organizado el nuevo show cuando empiece, acabo de sacar mi último disco y ya tengo otro nuevo. He estado trabajando super rápido. Personalmente, me di cuenta que el llevar esta vida rápida, te pierdes tantas cosas bonitas. Y hay que aprender a disfrutar cada detalle.

¿Qué proyectos se vienen para el 2021? ¿Nos podrías comentar un poco sobre tu próximo álbum?

Este año se viene nuevo disco. Se llama ‘Hecho a la medida’. Ya tenía el nombre antes que el disco. Y tal cual como se llama, se va a apegar a los sentimientos de todo el mundo porque trae temas alegres, románticos, dolidos, para bailar, conceptos diferentes. En cuanto a los proyectos, la verdad es que todavía no. Yo ya no hago planes, yo solo fluyo (risas). Y esperando, claro, a que se acabe esto (pandemia) para disfrutar del público.

VIDEO RECOMENDADO

Belinda y Christian Nodal celebran cumpleaños de la cantante

TE PUEDE INTERESAR