Christian Yaipén sobre la oportunidad de cantarle al papa León XIV: “Mi papá debe estar feliz”
El líder del Grupo 5 expresó su emoción por participar en la ceremonia de despedida del Sumo Pontífice y señaló que su padre, Elmer Yaipén, estaría feliz de ver a su agrupación cantar en este encuentro religioso.
Durante una entrevista en Latina, Christian Yaipénseñaló que formar parte de la ceremonia religiosa representa una experiencia especial para los integrantes de la orquesta. Asimismo, el cantante recordó la importancia que tuvo su padre en la historia musical de la familia y expresó que estaría orgulloso de ver al grupo en una participación histórica.
“Estábamos muy, muy emocionados, muy contentos, imagínate, o sea, estar en la misma, en la misma misa de despedida del Papa. Es algo que no tiene descripción y nosotros pues aquí estamos con mucha fe para honrarlo. Y yo sé que mi papá debe estar muy feliz de ver a su Grupo 5 tocándole al Papa”, manifestó Christian Yaipén.
El cantante también se refirió a la preparación musical que viene realizando la agrupación para esta presentación. En ese sentido, explicó que los integrantes trabajaron en arreglos especiales para adaptar las canciones religiosas al ritmo de la cumbia, sin modificar el mensaje original de sus composiciones.
“Ha sido un reto importante para nosotros hacer la transformación, la adaptación a cumbia y, bueno, lo hemos gozado mucho. Creo que el público abajo también, en la prueba de sonido, ha gozado mucho. Y bueno, a todos los chicos del grupo, pues a mi hermano Elmer que está por ahí, a Andy, a todos. Todos estamos aquí. Todos emocionados”, expresó.
“Hay sorpresas, hemos escuchado estas canciones que muchos la asocian pues en las misas. En estos momentos tan íntimos ahora convertidos en un género como también lo es la cumbia”, agregó.
De esta manera, Grupo 5 se prepara para formar parte de la misa de despedida del papa León XIV en Lima. Para Christian Yaipén, la presentación no solo representa un compromiso musical, sino también una oportunidad para recordar a su padre y el legado que dejó en la historia de la agrupación.
El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años. (AFP)