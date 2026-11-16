Christian Yaipén sobre la oportunidad de cantarle al papa León XIV: “Mi papá debe estar feliz”. (Foto: Difusión)
Christian Yaipén sobre la oportunidad de cantarle al papa León XIV: “Mi papá debe estar feliz”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Christian Yaipén expresó su emoción por la participación del Grupo 5 en la misa de despedida del papa León XIV, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. El cantante recordó a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la agrupación, y confesó lo importante que sería para él presenciar este momento.

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