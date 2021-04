Conforme a los criterios de Saber más

Antes de ser la voz principal de Grupo 5, Christian Yaipén tuvo que ganarse con honores ese “privilegio”. Se inició en la agrupación como corista y bailarín, y al culminar el colegió viajó a Boston (EE.UU.) para cumplir un sueño familiar: estudiar en Berklee College of Music, una de las mejores escuelas de música del mundo. Cuatro años después, luego de graduarse en escritura de música contemporánea y producción, retornó al Perú para inyectarle a la orquesta, conocimiento musical de vanguardia. Desde entonces ocupa el insigne lugar que alguna vez le perteneció a su recordado padre, Elmer Yaipén Uypán, el ‘Faraón de la Cumbia’, uno de los representantes más imponentes de la cumbia peruana.

Desde su creación, hace 48 años, Grupo 5 ha congregado innumerables premios y reconocimientos. En 2020, “Elmer vive”, el homenaje que anualmente le rinden al fundador de la agrupación, se convirtió en el concierto online con más conectados en el país. Fueron más de 40 mil personas quienes los siguieron en vivo. Por si fuera poco, las casi 50 millones de reproducciones en Spotify los erigieron como la orquesta de cumbia más escuchada del mundo y el público con sus votos los hizo merecedores al Premio Luces a Mejor Concierto Streaming. Ese mismo año, Billboard incluyó a Christian Yaipén en el listado sobre los artistas que mantienen vivo al género musical de la cumbia, junto a las chilenas Mon Laferte y Cami, la argentina Tini, los uruguayos de Rombai y el mexicano Raymix.

El Grupo 5 ganó el premio Luces en la categoría de Concierto Streaming. Andy Yaipén y Elmer Yaipén Quesquén posaron junto al trofeo. (Foto: El Comercio)

“Después de una trayectoria de 46 años como uno de los grupos de cumbia más populares de Perú, Christian Yaipén toma las riendas como el nuevo cantante de Grupo 5, lo que aporta una imagen y un sonido nuevos a la mesa”, reseñó Billboard sobre la trayectoria de la agrupación y su aporte artístico.

“Cuando alguien me dice, ‘te hacen cantar en Grupo 5 porque eres el hermano menor’, me río, porque hablan sin fundamento. Antes de ser vocalista, durante mucho tiempo hice coros y estuve como bailarín, y me siento orgulloso de eso. Mis hermanos nunca me la pusieron fácil”, destaca el menor de la familia Yaipén.

Christian Yaipén ha forjado su liderazgo a punto de estudio. Gracias a su hermano Elmer, logró aplicar para el Berklee College of Music y “me dio la posibilidad de cumplir con el sueño que mi papá tenía para él”, enfatiza.





Preparas una colaboración con Tony Succar. ¿Cómo va ese proyecto?

Hace un mes, en Miami, me reuní con Tony. Hemos logrado conversar un poquito acerca de la nueva canción, tendrá pedacitos de cumbia y salsa, dos ritmos tropicales que mueven masas y que a la gente le gusta mucho, sobre todo a los bailarines.

Desde su creación, Grupo 5 ha sido un trampolín para muchos cantantes y músicos que ahora son delanteras de otras agrupaciones...

Y eso nos llena de orgullo. A todos los que decidieron crear sus propias agrupaciones, volar solos y terminaron con nosotros en buenos términos, siempre se les ha deseado lo mejor. Por Grupo 5 han desfilado tremendos cantantes con gran fuerza vocal, hace poco estuvimos con Pedrito Loli en Estados Unidos (cantante que en 2020 se reintegró a la orquesta norteña), la pasamos muy bien.

¿Alguna vez la agrupación evaluó la posibilidad de tener una figura femenina?

Sí, ha tenido, en sus inicios, cuando mi papá estaba vivo. Cuando se puso de moda “Fuiste” de Gilda, una cantante interpretaba ese tema en el grupo y también canciones de Selena. Lo mismo pasó cuando “Muchacho malo”, de Olga Tañón, empezó a sonar con fuerza. Actualmente se nos haría raro ver a una mujer cantando en Grupo 5.

¿Qué requisitos debe cumplir el músico que aspire integrar las filas de Grupo 5?

Creo que el requisito más importante es tener humildad, porque el talento no basta. En Grupo 5 somos una familia: los tres dueños, los músicos, los técnicos, la gente de sonido.... Nos hospedamos en el mismo hotel, comemos y salimos a pasear juntos.

¿Cómo manejas el tema de la fama? ¿De qué forma cambió tu vida desde que asumiste el liderazgo de la agrupación?

Desde niño, cuando acompañaba al Grupo 5 a sus presentaciones, he soñado con tener el cariño del público, y ahora que gozo de ese privilegio, lo disfruto mucho. A mí no me molesta que me pidan una foto o que quieran compartir algo conmigo. Tampoco me molesta tener que quedarme varios minutos firmando autógrafos luego de una presentación.

¿Cómo se da tu elección como vocalista del grupo?

Mi familia siempre me ha inculcado que estudie, cuando quise cantar, me dijeron que antes debía prepararme, estudiar, para no ser un bulto más. Mis hermanos me dijeron: “Algún día vas a ser nuestro socio, pero así de regalo no te podemos dar nada” Y esas palabras me sirvieron de aliciente para poder viajar a Boston, a los 16 años, y luego graduarme. Una vez que regresé a Lima, me dieron el puesto.

Muchas veces las preparaciones previas a los conciertos, los viajes, el permanecer parado durante tanto tiempo en el escenario, resulta tedioso y extenuante. ¿Cómo asumiste los sacrificios de formar parte de una agrupación exitosa como Grupo 5?

Yo no canto durante las cinco horas que dura el show, porque somos cuatro cantantes y un animador; pero estar parado durante ese tiempo, es agotador. Poco a poco el cuerpo se fue acostumbrado a todo, incluso a los viajes. Y a diferencia de hace diez años, ahora solo hacemos una presentación por día, nos preocupamos por ofrecerle al público lo mejor, y para eso hay que estar descansados.

¿Quién elige las canciones y designa a los intérpretes?

Después de la muerte de mi papá, mi hermano Elmer Yaipén asumió la producción musical y es el elector de las canciones a grabar. Se han logrado muchas cosas bonitas con él, lo quiero mucho. Guarda canciones durante varios años para grabarlas en momentos determinantes. Una vez, me contó que cuando le vendieron “Motor y motivo” y “Te vas, te vas”, también le vendieron “Qué pena” de Estanis Mogollón; pero ese tema le gustó tanto que prefirió guardarlo para usarlo en algún momento en que la orquesta no esté bien. Y le funcionó. Cuando yo estuve en Berklee grabaron la canción y fue un boom. Permitió que el grupo siga empujando el barquito.

¿Cómo lograron reinventarse durante la pandemia?

Nos ha costado mucho. Nuestro primer concierto virtual fue el 28 de julio y aunque nos aseguramos de que todo salga bien, ese día los servidores fallaron, fue triste, porque de las 11 mil personas que compraron sus entradas, solo siete mil lograron ver el show. La gente quedó decepcionada. Luego hicimos otro concierto y somo vendimos dos mil entradas. La gente había perdido las ganas y volver a enamorarlos fue difícil. Lo logramos con “Elmer Vive”, un concierto gratuito del que estamos satisfecho.





El primero de mayo Grupo 5 ofrecerá un concierto virtual con Armonía 10.

