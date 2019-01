La cantante estadounidense Christina Aguilera anunció que iniciará su residencia en Las Vegas, titulada "Christina Aguilera: The Xperience", que albergará el Planet Hollywood Resort & Casino de la "Ciudad del pecado".

"The Xperience será mi programa más ambicioso hasta ahora", dijo Aguilera en un comunicado. "Llegar a actuar en este patio de recreo para adultos al que llamamos Las Vegas me está inspirando a mostrar todos mis talentos en una experiencia teatral alucinante: canciones, bailes, visuales y mucha energía ininterrumpida. Durante años he estado recopilando ideas y conceptos que aún no se han implementado en mis escenarios, y Las Vegas es la oportunidad perfecta para que yo exhiba colectivamente mi arte. No puedo esperar para llevarte a The Xperience", indicó.

La serie de conciertos tendrán lugar a partir del 31 de mayo en el teatro Zappos del Planet Hollywood.

Las entradas para las 16 presentaciones se ponen a la venta al público a partir del 2 de febrero a las 10 am. Los boletos de preventa para los fanáticos estarán disponibles a partir del miércoles 30 de enero a las 10 am hasta el viernes 1 de febrero a las 10 pm.