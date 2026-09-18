Christina Aguilera llegará por primera vez a Lima. Después de más de dos décadas de trayectoria y de anteriores intentos por llegar al país, la estrella estadounidense finalmente se encontrará con sus seguidores peruanos como una de las principales figuras del Sound Music Fest 2026.

La cantante de éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter” se presentará el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Su llegada representa uno de los anuncios más esperados para los seguidores del pop internacional en el país.

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Christina Aguilera encabezará un cartel que reunirá diferentes estilos y generaciones en una misma jornada. El Sound Music Fest también contará con la participación del rapero estadounidense Flo Rida, el reconocido DJ y productor Marshmello y la banda peruana Ádammo.

De esta manera, el festival combinará pop, hip hop, música electrónica y una dosis de nostalgia. La organización presentó el evento como una noche de “hits, fiesta y mucha nostalgia”, con Aguilera como uno de los mayores atractivos de una jornada que se desarrollará en uno de los principales escenarios del país.

La venta de entradas se realizará a través de Joinnus. Antes de la venta general habrá una preventa exclusiva para clientes de Interbank durante el martes 22 y miércoles 23 de septiembre, quienes podrán acceder a un descuento de hasta 20% pagando con tarjetas de la entidad bancaria.

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El debut de Christina Aguilera en Perú permitirá escuchar en vivo canciones que han marcado distintas etapas de su carrera. La cantante alcanzó fama internacional a finales de los años noventa y posteriormente consolidó su trayectoria con producciones que exploraron géneros como el pop, R&B, soul y sonidos latinos.

Christina Aguilera llegará por primera vez a Perú tras ser confirmada como headliner del Sound Music Fest 2026. (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

De esta manera, Christina Aguilera confirmó su concierto en Perú el próximo 21 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte del Sound Music Fest 2026. En esta presentación, la cantante estará acompañada por Flo Rida, Marshmello y Ádammo.