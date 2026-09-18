Christina Aguilera llegará por primera vez a Perú tras ser confirmada como headliner del Sound Music Fest 2026. (Foto: Xavier Collin / AFP)
Christina Aguilera llegará por primera vez a Perú tras ser confirmada como headliner del Sound Music Fest 2026. (Foto: Xavier Collin / AFP)
Por Redacción EC

Christina Aguilera llegará por primera vez a Lima. Después de más de dos décadas de trayectoria y de anteriores intentos por llegar al país, la estrella estadounidense finalmente se encontrará con sus seguidores peruanos como una de las principales figuras del Sound Music Fest 2026.

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