La cantante y compositora estadounidense Christina Aguilera encabezará la primera edición del festival Sound Music Fest “Golden Years Edition”, espectáculo musical que se realizará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

Junto a la intérprete de éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”, se presentará el rapero estadounidense Flo Rida, reconocido por temas de hip-hop como “Low” y “My House”, además del DJ y productor de música electrónica Marshmello, célebre por sus producciones “Alone” y “Happier”.

Como representantes nacionales, la banda de pop rock Adammo marcará su retorno a los escenarios locales para formar parte de la programación del show.

Las entradas estarán disponibles en Joinnus. De igual forma, la organización confirmó una preventa exclusiva con tarjetas Interbank para el 22 y 23 de septiembre, con un descuento del 20% hasta agotar stock.

Durante la preventa, los boletos tendrán precios que irán desde los S/ 244 para Tribuna Norte hasta los S/ 652 para la zona Platinum, mientras que las ubicaciones General, Occidente, Oriente y VIP contarán con tarifas intermedias.

La producción informó que en los próximos días se anunciarán los horarios, accesos y condiciones de ingreso al recinto.

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