El evento busca combinar la música pop y urbana con la escena electrónica y el retorno a los escenarios de la banda local | (Foto: Valerie MACON / AFP)
El evento busca combinar la música pop y urbana con la escena electrónica y el retorno a los escenarios de la banda local | (Foto: Valerie MACON / AFP)
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

La cantante y compositora estadounidense Christina Aguilera encabezará la primera edición del festival Sound Music Fest “Golden Years Edition”, espectáculo musical que se realizará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

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