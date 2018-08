Christina Aguilera y Britney Spears fueron señaladas en los inicios de sus carreras como rivales musicales, algo que la intérprete de "Beautiful" recordó con pesar en una entrevista con la revista "Cosmopolitan".

"Recuerdo haber sido lastimada por estos comerciales en MTV, enfrentándome a Britney Spears como la niña buena y a mí como la niña mala" señaló la artista de 37 años.

Aunque las criticas suelen ser duras, Christina Aguilera no culpa a su colega, sino que considera que el principal problema es que los hombres determinen la belleza de las mujeres en los medios y más allá de estos.

"Me encanta el cuerpo femenino, y creo que es algo de lo que debemos estar orgullosos, no algo de lo que los hombres deberían ser dueños. 'Dirty' era extremadamente controvertido en ese momento, pero ahora no sería nada", expresó Christina Aguilera.

La portada en blanco y negro de su nuevo disco donde aparece natural busca liberarse del aspecto de antaño que perseguía Christina Aguilera aunque comentó que está preparada para el desafío pues a fin de cuentas no hay nada que no haya escuchado con anterioridad.

Christina Aguilera será el centro de atención cuando comience su gira "Liberation Tour" el 25 de setiembre, pues confesó: "Con este disco, estoy retrocediendo un montón y tratando de encontrarme de nuevo, solo el verdadero amor y el arte en el proceso".