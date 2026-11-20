Christina Aguilera ya se encuentra en Perú, y durante su primera noche en Lima ha despertado la atención de todos al disfrutar de la gastronomía local y compartir gratos momentos con sus fans. Todo sucedió días antes de su concierto en el Estadio Nacional.

Durante su recorrido por la ciudad, Christina Aguilera, quien se encuentra alojada en un hotel de la capital peruana, salió a cenar al reconocido restaurante Maido del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura.

A lo largo de sus desplazamientos, Aguilera tuvo algunos gestos que emocionaron a sus seguidores. En uno de ellos, accedió a tomarse fotografías con un fan que logró acercarse al vehículo donde se encontraba ella.

Otro de los episodios que llamó la atención de su club de fans oficial fue una videollamada a través de FaceTime. En esta comunicación, Christina Aguilera pudo saludar a los integrantes de su comunidad de seguidores, quienes compartieron su entusiasmo por el contacto con la cantante.

Mientras tanto, sus fans cuentan las horas para verla sobre el escenario del Sound Music Fest. La presentación forma parte de la expectativa que ha generado su visita al Perú, donde sus seguidores esperan disfrutar de su repertorio musical.

Christina Aguilera ya está en Perú y se alista para ofrecer su primer concierto en el Sound Music Fest, que se realizará este 21 de noviembre en el Estadio Nacional. (Foto: Bryan Steffy / AFP)

Por otro lado, hay una una posibilidad de que la artista aproveche su permanencia en el país para viajar a Cusco. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación sobre una eventual visita a la Ciudad Imperial.

Sound Music Fest

Por ahora, Christina Aguilera continúa en Lima, donde sus actividades fuera de los escenarios también concentran la atención de sus fans. Cabe resaltar que la cantante se presentará este sábado 21 de noviembre en el Sound Music Fest junto a Adammo, Flo Rida y Marshmello.