Christina Aguilera ya está en Perú y se alista para ofrecer su primer concierto en el Sound Music Fest “Golden Years Edition”, que se realizará este 21 de noviembre en el Estadio Nacional. La cantante estadounidense tendrá un espectáculo de 70 minutos como parte de la jornada que reunirá a exponentes de distintos géneros musicales.

De acuerdo con la programación difundida por la organización, las puertas del recinto se abrirán a las 4 p.m. Las presentaciones comenzarán a las 7 p.m y continuarán durante la noche con Adammo, Flo Rida, Christina Aguilera y Marshmello.

La banda peruana Adammo será la encargada de iniciar los conciertos. El grupo interpretará canciones de su trayectoria, entre ellas “Sin miedo” y “En tus sueños”. Su participación marcará su regreso al Estadio Nacional como parte de la programación del festival.

Christina Aguilera llegará por primera vez a Perú tras ser confirmada como headliner del Sound Music Fest 2026. (Foto: Xavier Collin / AFP)

Posteriormente está previsto el ingreso de Flo Rida al escenario. El rapero estadounidense llegará con canciones como “Low”, “Right round” y “My house”, temas que forman parte de su repertorio musical. Su presentación antecederá al concierto de la cantante estadounidense.

El plato fuerte de la jornada estará a cargo de Christina Aguilera, quien tiene programado iniciar su espectáculo a las 9:30 p.m, con una duración aproximada de 70 minutos. En el show se podrá disfrutar de temas populares como “Genie in a bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.

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La programación continuará con Marshmello, DJ y productor estadounidense que tendrá a su cargo el cierre del encuentro musical. Entre las canciones asociadas a su carrera figuran “Alone” y “Happier”, esta última junto a la banda Bastille.

Sound Music Fest

Cabe destacar que el show también marca la primera vez de Christina Aguilera en un escenario peruano. La cantante cuenta con una discografía que incluye producciones como “Stripped”, “Back to Basics”, “Bionic” y “Liberation”, además de sus trabajos en español.

En cuanto a las entradas, la producción informó que los sectores Platinum, Occidente y Norte ya no cuentan con localidades disponibles. Los boletos restantes pueden adquirirse mediante la plataforma Joinnus con algunos descuentos.