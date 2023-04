“Nunca soy de entregarme a la nostalgia. Creo que más que añorar el pasado tenemos que celebrar el presente, pues en el futuro será lo que recordaremos con cariño. Yo siempre renuevo mi repertorio, pero le dedico a ‘Que me parta un rayo’ un homenaje especial porque valoro lo que significa para el público. Es cierto que es un disco de canciones sencillas, que ha servido para que mucha gente aprenda a tocar la guitarra, pero también fue algo sumamente disruptivo para su época”, dice.

Canciones como “Señorita”, “No soy tu ángel”, “Voy en un coche”, “Pulgas en el corazón” o “Mil pedazos”, hits de “Que me parte un rayo”, reinaron en los rankings de 1992 y reinan aún en la memoria de ¿jóvenes? adultos contemporáneos y nuevas generaciones que saben apreciar aquello que mejora su sabor con el tiempo.

Mujer de culto

¿Qué se siente ser la autora de un clásico? Christina no esconde su alegría. Lo suyo no es el ego ni la soberbia, pero tampoco la falsa modestia. “Fue un disco muy novedoso, que trascendió lo musical, fue un fenómeno sociológico. Claro que yo no tenía mucha idea de lo que hacía en ese momento”, dice con franca sonrisa, y enseguida resalta aquello que sabemos pero que vale la pena repetir: “entonces calificaron y aún califican el disco de feminista, y claro que es feminista. Yo siempre me definí como tal y estoy encantada con eso porque dio paso a que muchas mujeres se animaran a agarrar la guitarra y se lanzaran al escenario”.

Christina Rosenvinge. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Pero el disco fue más que eso. “Me emociona que les haya hablado a las mujeres y que les siga hablando, que tenga influencia en ellas, pero también ha influido en los hombres. Creo que fue la primera vez que la música en español les dijo a ellos de qué íbamos y de qué iba la sexualidad femenina. Eso también me parece importante”, añade.

Lo suyo, lo ha dicho más de una vez, son las letras. La cantautora, también escritora, afirma que su relación con la música no existiría si no hubiera intermediado en ella la palabra. Publicó en 2019 su primer libro, “Debut. Cuadernos y canciones” (PRH). El 2022 tomó las tablas con “Safo”, una reinterpretación de la historia de la poeta griega que, supuestamente, murió por amor. “He hecho muchas cosas distintas. Mi último disco, ‘El hombre rubio’ (2019) ha roto también muchos tabúes. Yo nunca he sido consciente de ello, aunque es cierto que cada vez que he abordado un tema en un disco lo he hecho tratando de abordar las fisuras del momento”, confiesa.

