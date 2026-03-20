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Resumen

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En 2017, Chuck Norris sufrió dos infartos con apenas 47 minutos de diferencia. Sobrevivió a ambos. La anécdota, que en cualquier otra biografía sería un dato clínico, en la suya parecía confirmar lo que durante años se repitió como broma: que la muerte, simplemente, no sabía cómo llevárselo. Esa mezcla de realidad y exageración definió una figura que hoy, tras su fallecimiento a los 86 años, lo mantiene en estatus de leyenda.

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