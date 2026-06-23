Chyno y Nacho confirman show en la Feritac 2026 por el aniversario de Tacna. (Foto: Difusión)
Chyno y Nacho confirman show en la Feritac 2026 por el aniversario de Tacna. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el marco del aniversario de la histórica ciudad de Tacna, Chyno y Nacho confirmaron su participación en la FERITAC 2026, que se realizará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú, donde se espera la asistencia de miles de personas para disfrutar de una jornada llena de espectáculos y actividades.

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