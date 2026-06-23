En el marco del aniversario de la histórica ciudad de Tacna, Chyno y Nacho confirmaron su participación en la FERITAC 2026, que se realizará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú, donde se espera la asistencia de miles de personas para disfrutar de una jornada llena de espectáculos y actividades.

La Ciudad Heroica celebrará a lo grande un nuevo aniversario de su histórica gesta con un esperado evento que promete convertirse en la fiesta más importante del sur del país. Uno de los principales atractivos del festival FERITAC 2026 será la presentación del reconocido dúo venezolano Chyno y Nacho, quienes se suman a las celebraciones.

Durante su presentación, el público podrá disfrutar de algunos de los éxitos más populares de la agrupación, entre ellos “Mi Niña Bonita”, “Andas en mi Cabeza”, “El Poeta” y “Tu Angelito”. El espectáculo promete una combinación de energía, romanticismo y ritmos urbanos.

Chyno y Nacho confirman show en el festival Feritac 2026 por el aniversario de Tacna. (Foto: Difusión)

La organización también informó que habrá artistas invitados que complementarán la programación musical de la feria. Los nombres de estos participantes serán anunciados próximamente como parte de las sorpresas preparadas para esta edición.

FERITAC 2026 busca consolidarse como un espacio de integración familiar, promoción cultural y dinamización económica. El evento reunirá a visitantes provenientes de diversas regiones del Perú y del extranjero, fortaleciendo el atractivo turístico de Tacna durante sus celebraciones de aniversario.

Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de entretenimiento, gastronomía y tradición, en una propuesta que busca resaltar la identidad local y brindar una experiencia completa para toda la familia.

Contra todo pronóstico, 'Chyno' está retomando de a pocos lo que más le apasiona: la música. (Crédito: @marlins / Instagram)

Las entradas para este gran concierto de Chyno y Nacho estarán disponibles en Joinnus a partir del 26 de julio hasta el 30 del mismo mes con una preventa a precios especiales hasta agotar stock.