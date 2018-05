City Woods, una joven banda peruana y su blusero disco debut

"Llegó un punto en mi vida en el que me cuestioné realmente si yo quería, digamos, trabajar en una empresa o proyectos, y la respuesta, en el fondo de mí, fue que en verdad no. Que yo quería hacer otra cosa, algo que en realidad me llene". Es esta epifanía del vocalista de la banda City Woods, Diego Telge, la que da origen al conjunto y su primer disco, "Are You Living to Die?", propuesta blusera de la mano de David Chang, productor de otros actos peruanos como We The Lion y Cristina Valentina.

El disco debut de City Woods fue llevado a cabo, en su mayoría, por la dupla Telge-Chang, que a mitad de camino adicionó al bajista Gonzalo Palacín, seguido del guitarrista y cantautor Francisco Chirinos, quien participó en algunos tracks del álbum y ya cuenta, por su lado, con dos discos; Rubén Guzmán, baterista con experiencia en grupos como Kanaku y el Tigre, y Javier Reyes, destacado armonicista.

Diego Telge, por su parte, también tenía experiencia en la música previa a City Woods, iniciándose a los ocho con una guitarra obsequiada por su madre, pero desviando, al concluir sus estudios, hacia una carrera en finanzas. En esta etapa haría una incursión en la banda de nombre "La finca", entonces considerada por el mismo Telge como un 'hobby'. Hasta que cruzó camino con Chang.

"Crecí en un ambiente enfocado a empresa y finanzas, en una familia que, de repente, no era muy artística, veían el arte como un 'hobby', no tanto como un estilo de vida", repasa el músico y cantautor. "Creo que muchas veces no nos damos cuenta que el camino que tomamos está muy influido por nuestra familia o el ambiente en el que hemos crecido. Me gusta incitar a la gente a que realmente se cuestione qué es lo que más le gusta hacer en la vida y trate de vivir de eso", cuenta como lo que busca compartir junto al ahora quinteto, City Woods.

"Justamente el disco se llama 'Are You Living to Die?', que en español sería '¿Estás viviendo para morir?', y creo que mucha gente se olvida, ¿no? que algún día todos vamos a morir, y suena un poco trágico pero, cuando recuerdas eso, a veces te despierta y dices: 'Pucha, sí. Si un día me voy a morir... mejor disfruto, ¿no?'", pondera Telge, suavizando la densidad del tópico con jovialidad tanto nerviosa de ahondar en el tema. "Creo que, a veces, tener eso presente te hace tomar decisiones que no tomarías si no lo tienes en cuenta", concluye.

"ARE YOU LIVING TO DIE?"

Lanzamiento oficial del disco debut de City Woods.

Martes 12 de junio en La Noche de Barranco.

