Clap Your Hands Say Yeah: "No habríamos tenido éxito sin Internet ni redes sociales"

Es curiosa la historia de Clap Your Hands Say Yeah. La fama dentro del mundillo indie les llegó de forma autogestionada, allá por el 2005: un disco debut homónimo que pusieron a circular en Internet, sin sello discográfico que los respaldara, pero que rápidamente se convirtió en un álbum de culto, con estupendas críticas en importantes revistas musicales.

"Definitivamente es algo de lo que aún me siento orgulloso –dice a El Comercio Alec Ounsworth, vocalista de la banda–. No tener que empezar por los caminos normales ni tener que convencer a nadie de que nos escuche. Solo pusimos a circular nuestra música y la gente reaccionó. Fue algo que no hubiésemos podido lograr antes de Internet y las redes sociales".

Dos años después, en el 2007, llegó "Some Loud Thunder", su segundo álbum, también muy apreciado. Pero tras ello empezó otro proceso atípico. Los integrantes de la banda fueron abandonando uno a uno el proyecto hasta dejar a Ounsworth como el único miembro original. Y así se mantiene hasta hoy.

"¿Fue un proceso difícil? No lo sé. En realidad creo que fue muy natural. Hay que decir que cuando empecé el proyecto no lo tenía pensado como una banda. Simplemente conocí a estos buenos muchachos en Nueva York y, años después, cada uno necesitaba hacer sus propias cosas y yo necesitaba continuar con lo mío. Pero no es que las cosas hayan cambiado mucho. Yo siempre he sido el que escribía las canciones y estoy acostumbrado a trabajar solo", agrega el músico.

NUEVA PROPUESTA

Tres discos más llegaron –"Hysterical" (2011), "Only Run" (2014) y "The Tourist" (2017)–, con irregulares resultados. Particularmente, "The Tourist" es un trabajo bastante sombrío, quizás el más oscuro de la banda. “Yo creo que los dos últimos son discos oscuros, en efecto. Sin embargo, es gracioso porque siento que en general todo ha ido mejorando para mí. Los primeros trabajos son interesantes y muy queridos por los fans, pero yo siento que ahora estoy mucho mejor enfocado”, afirma Ounsworth. De hecho, él mismo espera que para fines de este año Clap Your Hands Say Yeah lance su sexto álbum de estudio, pues se encuentran en pleno proceso de grabación.

Y como haciéndole una pausa a ese trabajo es que volverán a Lima para presentar un nuevo espectáculo. Ya habían pasado por el Perú en el 2015, con un show cargado de su típica energía. La diferencia es que esta vez anuncian un formato acústico.

"Es bastante diferente a un concierto regular, sí –explica Ounsworth, quien estará al frente de esta presentación en clave baja–. Tocaré muchas de las canciones que la gente identifica, pero muchas han sido trabajadas para darles una nueva forma. En los últimos cuatro años he venido presentando muchos de estos shows. Ya deben de ser como 600". La propuesta, además, innova por la forma en que se venden las entradas, a través de la donación sugerida: los asistentes eligen cuánto quieren pagar por el concierto. Se recomienda ir asegurando su lugar.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Bazar.

Dirección: Francisco de Paula Camino 231, Miraflores.

Fecha: jueves 28 febrero, 8 p.m.

Entradas: Joinnus.com.