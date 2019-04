Coachella 2019: Ariana Grande reunió a NSYNC para su show en el festival | FOTOS

Ariana Grande cerró por todo lo alto Coachella 2019 con un concierto estelar en el que tuvo de invitados a NSYNC, Nicki Minaj y Diddy, con el que rindió tributo al desaparecido Mac Miller.

Con la presión de ser el nombre en mayúsculas del festival de este año, la cantante de 25 años no escatimó en sorpresas para su presentación en el Empire Polo Club, de Indio, California.

Dueña de una de las mejores voces de su generación y convertida ya en un máximo referente del pop mundial, Grande comenzó a capela su concierto con "Raindrops (an angel cried)" antes de soltar su primer as de la noche, "God is a Woman".

Con un escenario presidido por una enorme esfera en la parte superior, la cantante jugó con decorados que simulaban "La última cena" o con un coche en el que un grafitero pintó "Arichella", posiblemente una referencia a "Beychella", que es como se conoce al Coachella de 2018 tras el histórico y monumental concierto de Beyoncé.

La primera gran sorpresa de la noche de fue la aparición de NSYNC, sin Justin Timberlake (está en su propia gira musical), que regalaron una buena dosis de nostalgia con temas como "Tearin' Up My Heart".



P.S. Ariana’s #Coachella performance will feed my soul for the next 6 months pic.twitter.com/nkD0rx40dT — Pop Supreme (@ThePopSupreme) 15 de abril de 2019

Y mientras Grande se anotaba otro buen tanto con "Side to Side" se subió al escenario Nicki Minaj, quien además de sumarse a esa canción se animó con "Bang Bang".



Aunque la actuación perdió un poco de ritmo tras cruzar el ecuador, la artista se rodeó de un grupo de cuerda para "breathin" y luego dio la bienvenida a los raperos Mase y Diddy, que rindieron tributo a su compañero de aventuras de hip-hop The Notorious B.I.G. interpretando "Mo Money Mo Problems". En ese momento también se recordó a Mac Miller, fallecido ex novio de Grande.

Con muchos asistentes a Coachella ya agotados tras 72 horas de fiesta, Grande finalizó su concierto con nota de la mano de éxitos imparables como "Into You" y "No Tears Left to Cry", tras los cuales la cantante ofreció "thank u, next" como bis antes de que volaran los fuegos artificiales sobre el desierto californiano.



