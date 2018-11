Resumir más de 20 años de historia en dos horas parece complicado. Más aún si se trata de Chris, Jonny, Guy y Will, los cuatro integrantes de la aclamada banda Coldplay. Desde Londres, allá por el lejano 1996, hasta este 2018, en el que ya le dieron unas cuantas vueltas al mundo, los británicos vuelven con el documental "A Head Full of Dreams", que se proyectará solo por hoy en salas de cine a nivel mundial y a partir del viernes 16 en la plataforma de Amazon.

El nombre del filme se desprende del último álbum de estudio de Coldplay, así como también de la última gira mundial que realizaron, esa que los trajo en 2016 -por primera vez- a nuestro país, en lo que fue considerado el concierto del año por especialistas en espectáculos que se hayan desarrollado en Perú.

Es difícil resumir más de 20 años de trayectoria, pero trataremos de hacerlo en 5 momentos importantes en la historia de Coldplay.

1. Lanzamiento de "Parachutes" (2000)

De Pectoralz a Starfish y de Starfish a Coldplay. Con cabello largo y una vestimenta bastante sobria (negro y blanco), Chris Martin y compañía se embarcan en esta aventura llamada Coldplay. Brit-pop, influencias de Travis, Radiohead y más. Tras el lanzamiento de varios EP's la confirmación de que estábamos ante algo importante llegó con el primer álbum de la banda. Dos singles: "Yellow" y "Trouble". A darle play.

2. Primeras presentaciones en Glastonbury

​Se dice que la mejor época de Coldplay es la que comprende sus dos primeros álbumes: "Parachutes" y "A Rush of Blood to the Head". A partir de estos discos, el despegue de los británicos tenía que mostrarse también en las grandes ligas, como por ejemplo, el festival Glastonbury que se realiza en el Reino Unido, y que congrega a las mejores bandas del momento durante varios días. Aquí Coldplay demostró de qué estaba hecho. Si no lo creen, miren esta presentación del 2002:

3. "Fix You" (2005)

​Quizá la canción más exitosa de Coldplay. La más emotiva, por lejos, eso sí. "Tears stream, down your face, I promise you I will lear from my mistakes..." (las lágrimas bajan como un torrente por tu cara, yo te prometo que aprenderé de mis errores). "Fix You" es un tema que se desprende del "X&Y", tercer álbum de estudio de los británicos y el disco que comienza a abrirle paso al exceso de color que vemos ahora en sus videos y presentaciones en vivo. "X&Y" marca su camino con el uso de los sintetizadores en la banda. Esta es la presentación del tema durante un show en Toronto:

4. Viva la vida or death and all his friends (2009)

​Contrario a lo que muchos creen, o a lo que los puristas pregonan, la música de Coldplay sigue siendo rock, un rock distinto, seguramente, al de sus inicios, pero rock al fin. Por ejemplo, en 2009, la banda liderada por Chris Martin, ganó el Grammy a Mejor álbum de rock por su disco "Viva la Vida or Death and All His Friends", del cual se desprenden temas como: "Viva la vida", "Violet hill", "Lost" y más.

5. Presentación en el Super Bowl (2016)

​Es el evento deportivo del año (cuando no hay mundial de fútbol). Millones de personas alrededor de todo el mundo están atentos a lo que pasa en la final de la NFL (National Football League). Y todos están atentos también a lo que pasa en el entretiempo, donde al artista del momento, se presenta en el intermedio del partido. Así le tocó a Coldplay en el 2016, en un show en el que también se presentaron Beyoncé y Bruno Mars.

BONUS TRACK: Presentación en Lima, Perú (2016)

Tuvieron que pasar varios años para que la visita de Coldplay a nuestro país se concrete. Una gira en Sudamérica cancelada años atrás hizo que las dudas se apoderaran de los fanáticos. Sin embargo, a fines del 2015 se confirmó la noticia: Coldplay se presentaría por primera vez en Lima presentando su "A Head Full of Dreams Tour". El concierto, que se realizó en abril del 2016, congregó a más de 44 mil personas, en lo que fue, sin duda alguna, el concierto del año.