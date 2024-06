Coldplay sigue haciendo anuncios que emocionan a sus seguidores. Luego de revelar que pronto verá la luz su tema “feelslikeimfallinginlove”, la banda británica confirmó que lanzará un nuevo álbum de estudio llamado “Moon Music”, cuyo lanzamiento está previsto para el 4 de octubre de este año.

El álbum está producido por Max Martin, quien ha trabajado con grandes exponentes mundiales como Britney Spears, The Weeknd, Taylor Swift y Ariana Grande. El álbum es el primero del grupo desde “Music of the Spheres” de 2021.

A través de sus redes sociales, Coldplay compartió un video de un reciente concierto en Budapest, donde han tocado su nuevo tema y anunciaron el 4 de octubre como el día de lanzamiento de su próximo álbum de estudio.

Cabe señalar que “Moon Music” será el primer álbum del mundo lanzado como LP EcoRecord de 140 g, y cada copia estará hecha de 9 botellas de plástico PET recicladas recuperadas de desechos posconsumo y así evitarán la reducción de CO2 del proceso de fabricación.

Fieles a su trabajo, la banda también colaborará con The Ocean Cleanup para crear un formato adicional: el LP Notebook Edition EcoRecord. El rPET de esta edición está compuesto en un 70% por plástico de río, interceptado por The Ocean Cleanup del Río Las Vacas, Guatemala.

Moon Music ya está disponible para reservar en cuatro formatos físicos, todos claramente marcados como Primera Edición, con todos los productos EcoRecord rPET LP numerados individualmente:

EcoCD estándar

EcoRecord LP estándar

EcoCD edición portátil

Edición portátil EcoRecord LP + EcoCD

