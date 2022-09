Sepa más…

Un 'setlist' completo y diverso

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

In My Place

Yellow

Sunrise

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

Til Kingdom Come

Humankind

Fix You

Biutyful