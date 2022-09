Estamos a solo unas horas para que Coldplay toque en el Estadio Nacional del Perú como parte de su gira “Music from the Spheres” y las expectativas no podrían estar más altas para los conciertos de este 13 y 14 de septiembre.

Con los ánimos tan altos, los organizadores del concierto recordaron a los asistentes que quienes compraron las entradas para la fecha original del concierto, el 20 de septiembre, tendrán acceso al evento exclusivamente el martes 13 de septiembre. Adicionalmente, enfatizaron que no se necesitará hacer ningún canje de los antiguos boletos para entrar al espectáculo del martes.

Como se recordará, el concierto de Coldplay ha sido uno de los más anticipados del año desde que fue anunciado a fines del 2021. La demanda popular fue tanta, que en abril de este año se anunció un segundo concierto para el 14 de septiembre, así como el cambio de la fecha original del 20 de septiembre al 13 de septiembre. En ambas fechas, Coldplay estará acompañado como teloneras de la estrella pop Camila Cabello y de la cantante peruana Andrea Martínez, dándole una nueva dimensión al espectáculo.

“Music of the Spheres” ya se perfila como uno de los espectáculos más impresionantes de la banda británica. El pasado sábado 10 de septiembre la banda comenzó su etapa Latinoamericana de la gira mundial con una exitosa presentación en el Festival Rock in Rio de Rio de Janeiro, Brasil, donde más de 100 mil asistentes pudieron disfrutar del concierto.

La agrupación liderada por Chris Martin deslumbró al público brasileño con su ya conocido despliegue de luces, pantallas, confeti biodegradable y alta tecnología que ni siquiera la torrencial lluvia en Rio de Janeiro consiguió amainar. Aunque el concierto estuvo centrado en su último disco, que cuenta con una temática alusiva a los planetas y los astros, no faltaron algunos de sus temas clásicos, como “Paradise”, “The Scientist”, “Yellow” o “Fix You”.