La banda británica Coldplay brindó su primer concierto en Lima el último 13 de septiembre, el cual forma parte de su octava gira “Music of the Spheres”. La emoción del público se vivió en todos los rincones del Estadio Nacional, pero una pareja en particular captó la atención de los asistentes.

En un video difundido por la red social TikTok, se pudo apreciar a una pareja moviéndose al ritmo de “The Scientist”, uno de los éxitos de la agrupación. “Ella le narraba lo que veía, y él la motivaba al ritmo de la música”, es la descripción que hizo la usuaria Celeste Soria en el clip que publicó.

La misma joven difundió otro video donde la pareja es la protagonista. La asistente comenta que vio a ambos tratando de tomarse una instantánea en el concierto y se ofreció a tomar la fotografía por ellos. Ambos aceptaron.

“Querían tomarse un selfie. Me animé a preguntarles si querían mejor una foto. Emocionados dijeron que sí. Dos hermosos”, escribió la misma joven.

Cabe recordar que Coldplay ofrecerá su segundo concierto en Lima este miércoles 14 de septiembre en el Estadio Nacional, antes de continuar con su gira por Latinoamérica que tiene su siguiente parada en Bogotá, Colombia.