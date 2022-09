Inaceptable. La agrupación británica Coldplay brindó la primera fecha de sus conciertos en Lima, los cuales forman parte de su nueva gira “Music of the Spheres”. Sin embargo, en medio del espectáculo, la cantante nacional Nicole Favre, quien se encontraba dentro del público, fue acosada -según señaló- por parte de dos sujetos que se encontraban cerca de ella.

A través de Instagram, la peruana explicó -en un extenso párrafo- lo que había sucedido dentro del recinto. La publicación estaba acompañada por una fotografía y un video.

“Quiero hablar de lo mierda que es ser mujer. O sea, es increíble ser mujer, pero es una mierda ser mujer con hombres tan asquerosos, machistas y mañosos”, inició Favre. “Hoy en el concierto de Coldplay me pasaron 2 de estos acosos. Primero un tipo pegándose por atrás y bueno ya se imaginarán para que (a mí y a una amiga), no quiero ser más específica porque me da asco describirlo”, continuó.

El hecho más grave vino después porque, según relata la cantante, el otro sujeto intentó besarla. “Me trató de besar y me pareció demasiado irrespetuoso y enseguida reaccioné y saqué mi teléfono y lo empecé a grabar, para que le vean la cara de asqueroso. Y el gran conchudo me empezó a grabar a mí. Casi me voy a los golpes jaja, pero mi amiga me separó y ya me fui”, escribió.

Por último, Nicole Favre dejó un fuerte mensaje a sus seguidores y aclaró que no volverá a quedarse callada ante estos actos. “NO PODEMOS seguir tolerando este tipo de cosas y mucho menos normalizarlas. Me morí de roche de decirle a la gente con la que estaba (mi primo uno de ellos) porque es difícil hablar estas cosas. Pero no me quiero seguir quedando callada. Por eso en el segundo accidente saqué el teléfono y grabé, que fue lo único que se me ocurrió para defenderme. Yo estaba acompañada, imagínense las mujeres, niñas que están solas. Que asco, que horror, que vergüenza, que impotencia”, finalizó.

La publicación estaba acompañada del video donde se ve al hombre que la acosó. “Este sujeto acaba de tratar de darme un beso”, se le escucha decir a Favre. “Qué”, fue la única respuesta de obtuvo por parte del sujeto.

La cantante ha recibido el apoyo de amigos y seguidores a través de los comentarios de su publicación. “Increíble, siempre lo mismo!”, “Basta ya!”, “Indignante”, “No te quedes callada jamás hermana. ¡Estamos contigo!” y “Te abrazo fuerte” son algunos de los mensajes que ha recibido Nicole Favre por Instagram.