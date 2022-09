En el sexto siglo antes de Cristo el filósofo griego Pitágoras especulaba que el universo estaba gobernado según proporciones numéricas armoniosas y que los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y los planetas se movían según proporciones e intervalos armónicos, creando con su traslado lo que se podía llamar la ‘música universalis’, también conocida como la música de las esferas. Este romántico concepto, descartado hoy en día en todos los foros académicos, ha sido revivido por la banda Coldplay para su nuevo disco “Music of the Spheres”, cuya gira mundial traerá a estas estrellas – musicales, no astronómicas- al Estadio Nacional del Perú este 13 y 14 de septiembre del 2022.

Anunciado el pasado diciembre, el concierto se convirtió rápidamente en uno de los eventos más esperados del año, con las entradas al mismo acabándose a las pocas horas de salir a la venta en Teleticket. La gran demanda llevó a que en abril del 2022 se consiguiera una segunda fecha, cuyos tickets se vendieron con similar prontitud. Estos dos ‘sold outs’ significan que aproximadamente 80 mil personas podrán ver al grupo conformado por Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey regresar al Perú.

Este éxito no fue sorpresa para el productor del concierto, Alberto Menacho, quien ya en 2016 trajo a la agrupación británica como parte de la gira por “A Head Full of Dreams”. “Yo creo que Coldplay es una de las bandas más grandes del mundo, sino la más grande en este momento”, dijo en conversación con El Comercio. “La última vez que vino a Lima fue muy bueno y tenemos un recuerdo maravilloso del concierto que creo que se ha mantenido vigente. Si a eso le añades que la gente ha estado encerrada por dos años, entonces creo que todo eso hizo que fuera un superéxito”.

La visita de Coldplay al Perú en 2016 sigue en la memoria de sus fans.

¿Y qué pueden esperar los espectadores en el concierto? En este aspecto Menacho se mostró más renuente a hablar, no queriendo “soltar todas las sorpresas”, aunque adelantó que Coldplay está trayendo muchísimo material para hacer lo que promete ser un espectáculo inolvidable.

Felizmente para los curiosos, podemos saber con cierta certidumbre qué tipo de espectáculo presentará Coldplay basándonos en anteriores paradas en su tour. Estas nos muestran un escenario que cuenta con una larga pasarela en el centro desde donde los miembros de la banda, en particular Chris Martin, se podrán desplazar para interactuar con el público como lo hizo durante su visita en 2016.

Adicionalmente, podemos esperar un concierto donde los componentes visuales son tan importantes como la música, con láseres, confeti, fuegos pirotécnicos y enormes pantallas LED circulares que sirven para crear una atmósfera de otro mundo. Los asistentes también aportarán al juego de luces, al ser presentados cada uno con pulseras luminosas – como ha acostumbrado la banda desde su Mylo Xyloto Tour en 2011-, que convertirán a la audiencias en una especie de cielo estrellado.

Todos estos efectos especiales se han realizado tomando en cuenta la iniciativa ecológica de la agrupación británica, que busca generar 50% menos emisiones que el “A Head Full of Dreams Tour” con el uso de materiales biodegradables y reciclables, así como la implementación de tecnología renovable como el uso de baterías recargables - desarrolladas en conjunto con BMV - para darle energía al escenario, las cuales serán recargadas por fuentes como la solar, biocombustibles sostenibles y energía cinética generada por los movimientos de los fans mediante paneles colocados en lugares estratégicos durante los conciertos.

Otra cuestión que todavía está sumida en el secretismo es cuál será el setlist que tocará la banda durante sus dos presentaciones en Lima. Nuevamente basándonos en anteriores conciertos del mismo tour, vemos que, si bien el espectáculo está dominado por canciones del nuevo disco, también habrá espacio para clásicos como “Paradise”, “Viva La Vida”, “Sunrise” y “Fix You”, entre muchos otros. A esto se le puede adicionar la tendencia de Coldplay de cantar canciones de artistas locales de los países que visita, como lo hizo el pasado 22 de marzo, cuando cantó la “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra durante una visita a República Dominicana o cuando el 30 del mismo mes cantó el tema “Rayando el sol” de Maná junto al vocalista de esta banda mejicana, Fher, durante un concierto en Guadalajara.

Coldplay no será el único artista de la noche, ya que el concierto tendrá como su telonera a la artista cubano-americana, quien regresa al Perú tras seis años como solista para presentar su tercer disco “Familia”, un álbum en la cual busca conectarse con sus raíces latinas e incluye dos temas en español.

“Hubo un tiempo en el que yo pensaba que no iba a hacer tours, que yo no era una artista de giras, porque me cuesta mucho estar lejos de mi casa, lejos de mi familia, de mis amigos”, afirmó la artista a El Comercio. “Pero este disco me da ganas de hacer tour, porque creo que va a ser un show muy divertido”

El talento local también estará presente, con la joven cantante peruana Andrea Martínez sumándose como telonera. En conversación con este diario, la artista manifestó su asombro por la oportunidad que se le ha dado.

“No puedo creer que después de haber iniciado mi camino musical en Carabayllo, ahora me encuentre a punto de tocar en el mismo escenario junto intérpretes de la talla de Chris Martin y Camila Cabello”, afirmó.