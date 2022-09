Estamos a solo unas horas de que se realice uno de los conciertos más esperados del año, con la banda británica Coldplay presentándose en el Estadio Nacional este 13 y 14 de septiembre como parte de su gira “Music of the Spheres”.

El concierto en Lima es la segunda parada de la agrupación liderada por Chris Martin, que inició la parte latinoamericana de su gira el pasado 10 de septiembre frente a 100 mil espectadores en el Festival Rock in Rio de Rio de Janeiro, Brasil, en un espectáculo poblado de buena música, fuegos artificiales, láseres y confeti.

“Music of the Spheres” es la octava gira de Coldplay, lanzada para promocionar el disco del mismo nombre, el cual a su vez está inspirado en la teoría del filósofo griego Pitágoras que los cuerpos celestes se movían en intervalos armónicos, creando lo que se denominaba ‘música universalis’ o música de las esferas.

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, (izquierda) junto al baterista Will Champion durante la presentación de la banda en el Festival Rock in Rio el fin de semana pasado. (MAURO PIMENTEL / AFP) / MAURO PIMENTEL

La gira es también una para la historia de la banda, la cual ha adoptado prácticas más ambientalistas en este tour mediante el cual se plantean reducir en 50% las emisiones realizadas en comparación a giras como “A Head Full of Dreams”, la cual los trajo también al Perú en 2016.

Los integrantes de Coldplay Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman y Will Champion no estarán solos en el escenario, con el ícono pop Camila Cabello también programada para presentarse como telonera en su primer espectáculo en nuestro país luego de separarse de la agrupación Fifth Harmony. Adicionalmente, la cantante peruana Andrea Martínez también insertará su dosis de talento al abrir el concierto.

Todos preparados para el concierto

A pocas horas del inicio del concierto, todos sus protagonistas ya han llegado al Perú. Los integrantes de Coldplay pudieron ser vistos bajando de un avión la noche del lunes, con el vocalista Chris Martin teatralmente arrodillándose al tocar suelo peruano.

La agrupación recibió una calurosa bienvenida por parte de sus seguidores en los exteriores del hotel miraflorino en el que se hospedarán durante su estadía. Unos jóvenes entonaron la canción “Clocks”, acompañados por sus guitarras.

Por su lado, la artista cubano-americana Camila Cabello también llegó a Lima. Decenas de sus seguidores la esperaban en los exteriores del Aeropuerto Jorge Chávez; sin embargo, la cantante habría salido por otra sección del recinto y no logró encontrarse con sus fanáticos.

“Chicos, no los pude ver. Lo siento! Los quiero mucho mucho mucho”, fue la respuesta de la intérprete de “Señorita” a un video que subió el usuario de Twitter @lovingcmila que tiene más de 190 mil visualizaciones.

GUYS I DIDN’T SEE YOU I’M SORRY!!!!!!!! LOS QUIERO MUCHO MUCHO MUCHO 🫀 https://t.co/icrhxiN1Ry — camila (@Camila_Cabello) September 13, 2022

Mientras tanto, los últimos días han mostrado que las preparaciones del evento han ido viento en popa, con varias imágenes filtrándose del estrado que se armó en el Estadio Nacional para el espectáculo.

Pero quienes han estado más preparados han sido un grupo de fanáticos de Coldplay, que durante las últimas semanas han estado acampando en los exteriores del Estadio Nacional a la espera de que comience el espectáculo y conseguir una mejor ubicación.

Hace unos minutos, la agrupación británica ha confirmado los horarios para los show de este 13 y 14 de septiembre. La apertura de puertas será desde las 5 p.m. Por otro lado, la telonera peruana Andrea Martínez saldrá al escenario a partir de las 7 p.m., Camila Cabello a las 7:55 p.m. y, finalmente, Coldplay empezará su show desde las 9:15 p.m.

(Foto: Instagram @coldplay)

Por su parte, Teleticket ha compartido información importante para todos los asistentes. En sus redes sociales, publicó un mapa con la puerta por la que deberán ingresar, dependiendo de la zona que adquirieron. Aquí el detalle:

¡Es hoy!🤩Ten en cuenta la siguiente información para tu ingreso al Estadio Nacional. 🏟🎫



Nos vemos en el concierto de @coldplay 🪐✨ pic.twitter.com/gkMUz9YKsc — Teleticket (@teleticketperu) September 13, 2022

En los exteriores del recinto se vive la emoción por el show de Coldplay, y es así que algunos usuarios de redes sociales han compartido fotografías del merchandising que se ofrece. Se ha podido apreciar banderas peruanas con el logo de la agrupación, así como gorros, polos y pins.

Hoy es la primera fecha doble del concierto de @coldplay gira: "Music of the Spheres”, en Lima 🇵🇪 y los fanáticos y vendedores de merch lo saben #EstadioNacional#coldplaylima#coldplayperu #coldplayenperu #Coldplay pic.twitter.com/U5syuFXlYD — pasametudato (@pasametudato) September 13, 2022

Por otro lado, los artistas de esta noche han empezado con las pruebas de sonido correspondientes. A través de Instagram, logramos ver a Camila Cabello arriba del escenario junto a sus bailarines.

Camila Cabello durante su prueba de sonido en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram @arturo.dma)

Telonera peruana

La semana pasada, se conoció que la artista nacional Andrea Martínez también participaría como telonera de Coldplay en sus dos shows de Lima. En entrevista con El Comercio, la joven confesó que es “la oportunidad que he estado anhelando por mucho tiempo”.

Durante estas últimas semanas, Andrea se ha dedicado a ensayar el repertorio de su presentación, el cual tendrá una duración de 30 minutos. Entre los sencillos que cantará, la cantante confirmó que estará “Los frutos lloverán”, que forma parte de su álbum debut “Drama” (2020).

(Foto: Francisco Medina)

Junto a su banda, se encuentra sumamente emocionada por pararse en el escenario del Estadio Nacional. “Estamos tratando de salir de nuestra zona de confort. Todos mis músicos son unos capos, pero saben que esto es algo nuevo, lo están tomando con mucho respeto. Les estoy pidiendo cosas nuevas”, agregó.

Este martes hemos visto a Martínez preparándose desde temprano para su primera presentación en el Estadio Nacional. Es así que, a través de historias de Instagram, ella se mostró tomando una bebida y siendo peinada por su equipo de estilistas.

(Fotos: Instagram @andreaquemira)

Su hermano Arturo Martínez también la está acompañando en esta experiencia y, en su cuenta de Instagram, ha compartido algunos clips de la llegada de la banda de Andrea al Estadio Nacional para los preparativos.

(Fotos: Instagram @arturo.dma)

Transportes habilitados

Otro que se han preparado para el megaconcierto es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la cual anunció la implementación del servicio High Power Bus para los asistentes del concierto de Coldplay, lo cual facilitará el retorno a sus domicilio desde el Estadio Nacional.

Los buses circularán a partir de las 11:30 p.m. los 13 y 14 de septiembre por el Corredor Metropolitano así como por las vías complementarias del Corredor Azul, Morado y Rojo. Asimismo, el servicio del Metropolitano se ampliará hasta la medianoche. Más información aquí.

Asimismo, la Municipalidad de Lima ha aplicado un plan de desvío vehicular que se aplicará en el cercado de Lima este martes 13 y miércoles 14 de septiembre debido al concierto de Coldplay y que afectará varias de las avenidas y calles aledañas al Estadio Nacional. Lea más sobre el tema aquí.

(Foto: Municipalidad de Lima)

Cabe recordar que como parte de su iniciativa ambientalista, Coldplay lanzó una aplicación para que los asistentes al concierto puedan elegir opciones menos contaminantes para su desplazamiento al concierto, enfatizando el uso de alternativas como el uso de bicicletas para el desplazo a cambio de descuentos en mercancía de la banda.