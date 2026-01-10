Artistas colombianos como Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond y Fanny Lu expresaron este sábado su pesar por el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez. Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda ARCHIVO
Artistas colombianos como Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond y Fanny Lu expresaron este sábado su pesar por el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez. Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda ARCHIVO
/ Luis Eduardo Noriega A.
Por Agencia EFE

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, murió este sábado al accidentarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del departamento de Boyacá (centro), informaron las autoridades.

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fallece en accidente de avioneta
Música

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fallece en accidente de avioneta

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos
Tendencias

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos

Christian Meier anuncia segunda fecha para su concierto en el Gran Teatro Nacional
Música

Christian Meier anuncia segunda fecha para su concierto en el Gran Teatro Nacional

Bruno Mars vuelve a los escenarios con gira mundial y nuevo álbum “The Romantic”
Música

Bruno Mars vuelve a los escenarios con gira mundial y nuevo álbum “The Romantic”