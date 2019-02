Legarda: Daniela Darcourt publica emotiva imagen junto al cantante en Instagram

Daniela Darcourt se enteró de la muerte de Legarda, cantante colombiano con el que colaboró en un tema musical, y se pronunció en su cuenta de Instagram.

"Dicen que los ángeles que Dios deja en la tierra están disfrazados de las más bellas y hermosas personas... Y es que sí, después de haberte conocido, no me queda la menor duda de que eso sea posible", indicó Daniel Darcourt en Instagram.

"Amigo mío, hoy más que nunca, me dueles, te pienso, te siento y te lloro... Gracias por todos los momentos e instantes maravillosos que me has regalado, te llevaré por siempre y para siempre en mi corazón, te prometo que la próxima, la charla será allá donde estás tú", manifiesta la peruana por la muerte de Legarda.

La cantante finaliza su escrito manifestando que quiere mucho al fallecido Legarda. La publicación fue muy comentada por todos sus fanáticos en Instagram.

"No lo puedo creer", "es muy lamentable lo que está pasando", "una gran pena en el mundo", "es una noticia muy triste de asimilar", "siento una gran pena", "siendo tan joven y talentoso se nos fue", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Daniel Darcourt.