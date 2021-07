La nueva edición de “Combate Freestyle”, que se realizará en Perú, tendrá su primera jornada este sábado 17 de julio. La competencia contará con la presencia de siete reconocidos freestylers nacionales: Skill, Zakia, Choque, Jaze, Strike, Venti y Jota. El evento será transmitido desde las 7:00p.m. a través de la señal del canal Space y también en el canal oficial de YouTube de “Combate Freestyle”

Después del exitoso paso que “Combate Freestyle” ha tenido por países como Argentina, México y Chile, ahora la esperada competencia llega a nuestro país. El evento tendrá como host al rapero Metz, quien será el encargado de conducir cada una de las batallas. Además, en el beat estará DJ Dmandado, reconocido por sus pistas que combinan bases de rap con música peruana. En el jurado estarán presentes Klibre, Estafano Vellutino y Django.

El Comercio estuvo presente en una conferencia de prensa con Zakia y Skill, dos de los protagonistas de la primera jornada que se realizará este sábado 17 de julio. Aquí, sus declaraciones sobre el próximo evento, su música y su freestyle.

Las competencias se detuvieron por bastante tiempo a causa del COVID, ¿cómo se sienten ahora que volverán al escenario?

Zakia: Como no compito desde hace mucho tiempo, las ganas de volver al ruedo, al freestyle, son infinitas. Estoy muy emocionada, tengo ganas de ir con todo, darlo todo y divertirme.

Skill: Yo vengo de participar recientemente en la P09 (concurso que ganó y le ha dado un cupo para para la competencia internacional a realizarse en México) pero igual estoy con bastantes ganas de compartir con los muchachos, estoy seguro de que va a salir bien chévere.

“Combate Freestyle” propone este innovador formato de Seven to Punch, ¿qué les parece esta modalidad de competencia?

Zakia: Este formato me parece super chévere, por mi parte me gusta bastante el 4x4, pero como son solo dos salidas (intervenciones) es medio complicado y tienes que sacar todo lo más rápido que puedas. Estoy enfocada en desenvolverme, desarrollarme a mi modo. Yo sigo batallando, practicando siempre con mis amigos, porque tengo un grupo de amigos que les encanta el ‘freestyle’ y paran en eso todo el día. Con ellos practico y hacemos nos pasamos buen tiempo practicando.

Skill: El formato me parece bien curioso y dinámico, es un pingpong, bien rápido. Para mí es algo así como un ajedrez rápido. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando rapeábamos en las plazas, luego de que terminábamos hacíamos “Rey en cancha” (una modalidad similar al Seven to Punch) con los que se quedaban y apostábamos un sol. Eran dos salidas cada uno y el ganador quedaba en cancha. Para decidir quién ganaba, votaban tres personas y todo era muy rápido. Me gustaba mucho y recuerdo que hacía bastante plata con eso.

¿Qué tanto extrañan las batallas con público? ¿Les hace mucha falta no sentir el ambiente que generan los espectadores?

Zakia: Claro, porque no se siente el calor de la gente, no sabes si tu ‘punchline’ gustó o no. Ahora uno se entera por internet, por los comentarios en las redes sociales, pero eso es luego de la batalla, definitivamente no es lo mismo, aunque en ocasiones los mismos competidores animan el ambiente y eso es chévere. Cuando termine todo esto de la pandemia volveremos a recibir el calor de la gente y eso me alegra.

Skill: Hace tiempo que no rapeo con público y se extraña bastante. Cuando suceda va a ser algo raro, algo así como la primera vez que rapeamos sin público. Recuerdo que en la primera fecha de la FMS yo esperaba el grito de la gente y nunca pasaba. Ahora último en el evento de P09 había gente en producción y ellos eran algo así como el público. Traté de jugar con ellos para que el entorno sea más dinámico y me hizo recordar mucho a lo que eran los antes de la pandemia.

Personalmente ¿prefieren las plazas o el escenario al momento de competir?

Zakia: A mí me gustan ambos, siento que me desenvuelvo bien en los escenarios y plazas. A veces siento nervios antes de subir los escenarios, pero ambos me encantan y soy capaz de todo en los dos. Aunque debo admitir que la plaza tiene algo especial, todos hemos comenzado en plazas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Esos eventos siempre han sido súper chéveres y quisiéramos que regresen. La verdad es que yo sigo yendo a plazas, no va tanta gente por la pandemia, pero igual no pierdo esa costumbre.

Skill: Yo he tratado de nunca dejar ni lo uno ni lo otro. Yo soy de ir a un lugar cuando me nace, cuando tengo ganas de ir. Si hoy me levanto y quiero ir a la plaza lo hago, pero lo que si se extrañan son los super colectivos, como Soporte Alterno o Plaza de Reyes que reunían a más de 500 o 600 personas, un público masivo de toda Lima, eso sí se extraña.

¿Qué de nuevo están preparando en su faceta musical?

Zakia: Junto a Gianco, mi productor, hemos decidido sacar un EP que contendrá seis temas en total. Hasta el momento ya han grabado tres temas, uno de ellos es un feat con Sumeria que es otra de las participantes de Combate freestyle. El EP saldrá hacia finales de este año, seguramente en noviembre o diciembre

Skill: A mí me gusta mucho la música, pero siento que el público que puedo tener como freestyler y el público que puedo tener como músico son bastante distintos. Entonces, yo he sacado algunos cyphers, pero eso es lo único bajo el nombre de Skill. Si hago más música lo haría completamente aparte de mi imagen de freestyler. Comenzaría desde cero, con otro seudónimo, con otras páginas y otro canal de YouTube porque esa música debe tener la libertad. Yo entiendo que la gente que me sigue no es que me siga a mí, sino que siguen al freestyle como un espectáculo, entonces el universo de seguidores que tienes cuando haces música es distinto, esa es mi forma de verlo.

