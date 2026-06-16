La cantante colombiana Shakira volvió a hacer historia en el fútbol. Su tema “Dai Dai”, interpretado junto al artista nigeriano Burna Boy para la Copa del Mundo 2026, fue elegido como la mejor canción oficial de un Mundial de todos los tiempos, según una encuesta realizada por Billboard.

La votación reunió a los seguidores de la música y del fútbol para escoger su himno mundialista favorito. “Dai Dai”, lanzada el pasado 14 de mayo como tema central del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, obtuvo el 31,28% de los votos y se quedó con el primer lugar.

Curiosamente, el segundo puesto también fue para Shakira. Su emblemática canción “Waka Waka (This Time for Africa)” alcanzó el 26,65 % de las preferencias, confirmando el fuerte vínculo de la artista con las bandas sonoras de los Mundiales.

El podio lo completó “La copa de la vida”, interpretada por Ricky Martin, que obtuvo el 24,73% de los votos. Más atrás quedaron “We are one (Ole Ola)” y “The time of our lives”, otros temas recordados por los aficionados al fútbol.

“Dai Dai” marca la cuarta participación de Shakira en la historia musical de las Copas del Mundo. Antes había formado parte de las celebraciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como una de las artistas más asociadas al torneo de la FIFA.

La canción combina ritmos latinos y afrobeats gracias a la colaboración de Burna Boy, una de las figuras más influyentes de la música africana actual. Además, se convirtió en el tema principal del álbum musical creado para acompañar el Mundial 2026.

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira, junto al cantante, compositor y productor nigeriano Burna Boy, se presentaron durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio de la Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

El éxito del tema también se reflejó en la inauguración de la Copa del Mundo. Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai” durante la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio Azteca de México, donde miles de aficionados acompañaron el espectáculo que dio inicio al torneo.