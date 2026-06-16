La cantante colombiana Shakiravolvió a hacer historia en el fútbol. Su tema “Dai Dai”, interpretado junto al artista nigerianoBurna Boy para la Copa del Mundo 2026, fue elegido como la mejor canción oficial de un Mundial de todos los tiempos, según una encuesta realizada por Billboard.
La cantante colombiana Shakiravolvió a hacer historia en el fútbol. Su tema “Dai Dai”, interpretado junto al artista nigerianoBurna Boy para la Copa del Mundo 2026, fue elegido como la mejor canción oficial de un Mundial de todos los tiempos, según una encuesta realizada por Billboard.
La votación reunió a los seguidores de la música y del fútbol para escoger su himno mundialista favorito.“Dai Dai”, lanzada el pasado 14 de mayo como tema central del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, obtuvo el 31,28% de los votos y se quedó con el primer lugar.
Curiosamente, el segundo puesto también fue para Shakira. Su emblemática canción “Waka Waka (This Time for Africa)” alcanzó el 26,65 % de las preferencias, confirmando el fuerte vínculo de la artista con las bandas sonoras de los Mundiales.
El podio lo completó “La copa de la vida”, interpretada por Ricky Martin, que obtuvo el 24,73% de los votos. Más atrás quedaron “We are one (Ole Ola)” y “The time of our lives”, otros temas recordados por los aficionados al fútbol.
“Dai Dai” marca la cuarta participación de Shakira en la historia musical de las Copas del Mundo. Antes había formado parte de las celebraciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como una de las artistas más asociadas al torneo de la FIFA.
La canción combina ritmos latinos y afrobeats gracias a la colaboración de Burna Boy, una de las figuras más influyentes de la música africana actual. Además, se convirtió en el tema principal del álbum musical creado para acompañar el Mundial 2026.
El éxito del tema también se reflejó en la inauguración de la Copa del Mundo. Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai” durante la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio Azteca de México, donde miles de aficionados acompañaron el espectáculo que dio inicio al torneo.
Video sobre Shakira y su trayectoria artística, repasando momentos clave de su vida, su relación con el Mundial y el impacto de canciones que marcaron distintas etapas personales y profesionales. También alude a su capacidad para transformar el dolor en éxito y a su vigencia tras 30 años de carrera.