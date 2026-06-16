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Shakira hace historia en los mundiales: “Dai Dai” es elegida la mejor canción oficial, según Billboard. (Foto: Instagram / @shakira)
Shakira hace historia en los mundiales: “Dai Dai” es elegida la mejor canción oficial, según Billboard. (Foto: Instagram / @shakira)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira volvió a hacer historia en el fútbol. Su tema “Dai Dai”, interpretado junto al artista nigeriano Burna Boy para la Copa del Mundo 2026, fue elegido como la mejor canción oficial de un Mundial de todos los tiempos, según una encuesta realizada por Billboard.

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