¡De sorpresa! La Municipalidad Distrital de Ate canceló el concierto de la banda australiana de rock 5 Seconds Of Summer que se realizaría este 1 de agosto en la explanada sur del Estadio Monumental. Aún se desconocen los motivos de la cancelación.

“All Access Entertaiment comunica a los fans y al público en general de la banda 5 Seconds Of Summer, que el show que iba a realizar hoy día en la Explanada del Estadio Monumental ha sido cancelado por la Municipalidad de Ate”, comunicó la empresa productora que organizó el concierto de los australianos.

Sobre la devolución de las entradas

All Access Entertaiment indicó que 5 Seconds Of Summer no estuvo involucrada en la cancelación del espectáculo, por lo que lamentaron profundamente la decisión que tomó el municipio.

Por otro lado, la empresa comentó que junto con Teleticket gestionarán las fechas para la devolución de las entradas. Por su parte, la Municipalidad de Ate no se ha pronunciado.

¿Quiénes son 5 Seconds Of Summer?

5 Seconds Of Summer es una banda de origen australiano que se formó en el 2011. La integran Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin. Su popularidad incrementó luego de que subieron versiones de sus sencillos a la plataforma YouTube.