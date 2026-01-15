Bad Bunny vuelve a Lima luego de cuatro años; el músico cantó en 2022 en la capital peruana.
Por Alfonso Rivadeneyra García
El “Conejo Malo” se presentará este 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’. El Comercio se encontró con algunos fans en las afueras de su hotel.

Bad Bunny en Lima: Fans del reggaetonero esperan a verlo fuera de su hotel [FOTOS]

El regreso triunfal de Benito en el esperado ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ con dos ‘sold out’ en el Estadio Nacional, contará con fans extranjeros que vienen a Lima para verlo. Las ventas de ‘merchandising’ y servicios alrededor del concierto podrían elevar ventas de las pymes peruanas entre 30% y 50% frente a un fin de semana regular.

Fiebre por Bad Bunny en Lima 2026: atrae a fans de otros países y explotan ventas de productos del artista, ¿cuánto mueve su llegada?

¿Listos para el retorno de Bad Bunny a Lima? En El Comercio te traeremos todas las incidencias del esperado show de la gira "Debí tirar más fotos".

Concierto de Bad Bunny en Lima en vivo: todo sobre el show en el Estadio Nacional
Concierto de Bad Bunny en Lima en vivo: todo sobre el show en el Estadio Nacional

