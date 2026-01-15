Concierto de Bad Bunny en Lima en vivo: todo sobre el show en el Estadio Nacional

El regreso triunfal de Benito en el esperado ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ con dos ‘sold out’ en el Estadio Nacional, contará con fans extranjeros que vienen a Lima para verlo. Las ventas de ‘merchandising’ y servicios alrededor del concierto podrían elevar ventas de las pymes peruanas entre 30% y 50% frente a un fin de semana regular.
¿Listos para el retorno de Bad Bunny a Lima? En El Comercio te traeremos todas las incidencias del esperado show de la gira "Debí tirar más fotos".
El “Conejo Malo” se presentará este 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’. El Comercio se encontró con algunos fans en las afueras de su hotel.
Bad Bunny en Lima: Fans del reggaetonero esperan a verlo fuera de su hotel [FOTOS]