Faltan pocas horas para el reencuentro más esperado del año. La formación original de Libido, mítica banda de rock peruano se presentará este sábado 6 de julio en el estadio Nacional de Lima, ofreciendo un show memorable para sus fieles seguidores.

De ese modo, Toño Jauregui, Salim Vera, Jeffry Fischman y Manolo Hidalgo prometen rememorar las mejores épocas de Libido y envolver al público en una velada de nostalgia, rock y mucha música. A su vez, el grupo anunció que Los Outsaiders serán lo teloneros de la esperada reunión.

Toño Jauregui y Salim Vera, una esperada reconciliación





Aunque el concierto presente a la formación original de Libido, el reencuentro y reconciliación más esperada fue la de Toño Jauregui y Salim Vera, bajista y vocalista del grupo, respectivamente.

Tras varios años de haberse distanciado, los músicos vienen preparándose para ofrecer una noche inolvidable, por lo que vinieron compartiendo en sus redes sociales algunos videos de ensayos y previas al esperado concierto.

“A pocos días de hacer realidad esta reunión del rock”, escribió Toño en Instagram. Por su parte, Salim colocó: “Enfoque absoluto, 6 de julio”, mostrando su determinación para el concierto.

En tal sentido, el baterista original Jeffry Fischman publicó la foto del último ensayo previo al show: “Listos para el gran concierto”, escribió. Aunque Manuel Hidalgo se enfermó, no fue impedimento para su preparación. “Caí enfermo pero los ensayos no pueden parar. No falta nada para el 6″, indicó.

Libido en el estadio Nacional: Entradas, lista de canciones y más





El concierto de Libido en el Estadio Nacional será un evento para recordar. La banda repasará sus más grandes éxitos, aquellos que los han convertido en una de las agrupaciones más emblemáticas del rock peruano.

Según trascendió el propio Salim Vera, Libido tocará temas famosos como:

Tres

Cicuta

Sal

Néctar

No será lo mismo sin ti

Hembra

Invencible

En esta Habitación

Frágil

Por otro lado, las entradas para el concierto en Tribuna Norte se encuentran agotadas, por lo que aún quedan boletos en Campo A, B y C, así como en las Tribunas Oriente y Occidente. Los precios van desde los S/ 142 hasta los S/ 283.

Las entradas para el concierto de Libido se agotaron en tiempo récord, lo que demuestra la gran expectativa que ha generado este reencuentro. Los fanáticos de la banda vienen de todas partes del país para presenciar este show histórico.

Todavía no se anuncian las medidas de seguridad y prohibiciones. La información estará disponible en las redes sociales de Teleticket.

Sobre Libido





Libido es una banda de rock peruana formada en Lima en 1996 por Salim Vera (voz), Toño Jáuregui (guitarra), Manolo Hidalgo (bajo) y Jeffry Fischman (batería) .

Es considerada una de las bandas más importantes del rock peruano y ha lanzado seis álbumes de estudio. Sus canciones se caracterizan por sus letras poéticas y melodías pegadizas.

La banda ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el 2 premios MTV, el primero a Mejor Video Rock por “Tres” en 2001 y el segundo a Mejor Artista Central en 2003.