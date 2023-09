Kandavu Producciones, empresa que organiza el concierto de Roger Waters en Perú, confirmó que el Estadio Nacional será el lugar que recibirá al exintegrante de Pink Floyd el próximo 29 de noviembre.

El anuncio se realizó tras los últimos acontecimientos relacionados con las restricciones en distintos recintos de Lima para la realización espectáculos musicales masivos.

“Es preciso comunicarles que el concierto ‘Roger Waters, concierto de despedida’, sí tendrá lugar el 29 de noviembre de 2023 en el Estadio Nacional, tal como se había programado desde el principio”, comunicó la empresa por medio de sus redes sociales.

Roger Water celebra 80 años de vida

El anuncio de Kandavu, en donde confirma el show de Roger Waters, se realiza justo en el día de su cumpleaños número 80. Nacido en Surrey, Inglaterra, el músico fue autor de discos emblemáticos como The darl side of the moon.

Kandavu señala nuevas restricciones para el concierto de Roger Waters

Por otro lado, la casa productora Kandavu, comentó que tienen nuevas limitaciones para llevar a cabo el espectáculo del músico en Perú. Eso debido a la reducción de los plazos para la implementación correcta del show. Sin embargo, indicaron que se encuentran trabajando para ofrecer un concierto de calidad.

“Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos y trabajando muy duro a pesar de las nuevas restricciones que debemos afrontar […] Esto con la finalidad que el concierto se realice como tú esperas y cumplir con las expectativas […]”, agregó Kandavu.

MÁS INFORMACIÓN: Roger Waters se casó por quinta vez a los 78 años

Finalmente, la empresa agradeció la confianza del público reiterando su experiencia en el rubro. Complementó además que las entradas para la gira de despedida de Waters están disponibles en la web de Joinnus.