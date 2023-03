No es la primera vez que Isaac et Nora visitan Perú. El año pasado estuvieron de paso y ahora, este 2 de abril, regresan para dar una concierto en el Gran Teatro Nacional.

La presentación es parte de su gira mundial, que los lleva por varios países de Europa, Asia y Latinoamérica. Su llegada a Lima es gracias a Festiautor, promotora oficial del evento.

Isaac et Nora, hermanos de 14 y 11 años, respectivamente, se volvieron virales en You Tube por interpretar canciones como “20 años”, “Olvídala amigo”, “Hasta la raíz”, etc.

En escena los acompañará su papá, Nicolás, quien toca la guitarra. “Escuchamos y tocamos música de todo el mundo. Estamos muy interesados en la música tradicional, pero la latina siempre nos acompañará”, contó recientemente a “Rolling Stone”.