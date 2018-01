Radiohead, Katy Perry, Depeche Mode, Phil Collins, The Killers, Liam Gallagher y The Kooks son solo algunos de los artistas que confirmaron su visita al Perú el 2018.

La banda británica, liderada por Thom Yorke, se presentará en el Perú por primera vez en abril del 2018, siendo uno de los anuncios más importantes del calendario de shows internacionales que se realizarán este año en nuestro país.



En el caso de Katy Perry, esta volverá al Perú luego de dos años. La intérprete de "Hot n Cold" se presentará el 21 de marzo en el Jockey Club para promocionar los temas de su más reciente gira, "The Witness" que llegó a las tiendas en junio último.

Phil Collins retornará a nuestro país luego de 10 años de ausencia y tras anunciar en 2011 su retiro de lo escenarios.

"The Legendary", es el nombre del tour con el que el músico británico se presentará el 13 de marzo del 2018 en el Jockey Club.

Ese mismo mes, The Killers, la banda liderada por Brandon Flowers, llegará a Lima con Royal Blood como invitados especiales. El concierto será el 27 de marzo en el Jockey Club del Perú".

Desde abril de este año se había confirmado la visita de Depeche Mode a Lima. La banda británica cantará el 18 de marzo del año 2018 en el Estadio Nacional.

Los intérpretes de "Enjoy the Silence", "Just Can’t Get Enough", "Personal Jesus", entre otros éxitos, llegarán a Lima en el marco de la gira Global Spirit Tour.



Liam Gallagher, el ex integrante de la banda británica Oasis, volverá a nuestra capital pero esta vez como solista.

El concierto del cantante británico se realizará el 27 de marzo en la Explanada del Parque de la Exposición. La preventa de boletos empezará el viernes 20 de octubre y concluirá el 31 de octubre. Las entradas se podrán adquirir en Teleticket de Wong y Metro.

La banda inglesa The Kooks, fue la última en confirmar a nuestra capital en el tramo sudamericano de su gira "The Best Of The Kooks". El concierto se realizará el 6 de Mayo en Domos Art de la Costa Verde.