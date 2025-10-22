El fenómeno global Bad Bunny anunció este miércoles 22 de octubre la reprogramación de sus conciertos en Lima como parte de su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, debido a ajustes de calendario relacionados con su participación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por Bizarro (Chile), CMN y F&M (Perú), las nuevas fechas para los conciertos en el Estadio Nacional serán el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026, en lugar del 30 y 31 de enero inicialmente programados.

Bad Bunny cambia las fechas de sus conciertos en Lima por compromisos con el Super Bowl LX. (Foto: AFP)

Entradas válidas y proceso de reembolso

Las entradas adquiridas previamente seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.

Los boletos del 30 de enero de 2026 servirán para el 16 de enero de 2026 .

servirán para el . Los boletos del 31 de enero de 2026 serán válidos para el 17 de enero de 2026.

Asimismo, se informó que quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso hasta el 10 de noviembre a través de los canales oficiales de Ticketmaster.Los organizadores recomiendan comunicarse con F&M Producciones o Ticketmaster Perú para resolver cualquier duda sobre el proceso.

El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” comprende 56 fechas completamente agotadas en cuatro continentes. Con este recorrido, el artista boricua continúa consolidando su posición como el músico latino más taquillero del mundo, tras haber vendido más de 2.6 millones de entradas y reunir a más de 10 millones de fans en las filas virtuales de venta.

Bad Bunny sorprende a sus fans y adelanta su tour en Sudamérica para enero de 2026. (Foto: AFP)

El tour marca también su regreso a Europa después de seis años, su reencuentro con Latinoamérica tras el éxito del “World’s Hottest Tour” (2022) y su debut en nuevos mercados como Australia, Brasil y Japón.

La gira es presentada por Live Nation y Rimas Nation, con Hennessy como patrocinador global. En Perú, los conciertos son producidos por CMN y F&M Producciones, quienes confirmaron que se mantendrán todas las condiciones técnicas y logísticas originalmente planificadas para los espectáculos.

