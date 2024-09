Los años 90 en el Perú fueron difíciles, pero si algo ayudó a la población a mantenerse serena (hasta donde era razonablemente posible), eso fueron las ficciones para televisión. ATV (Canal 9) estrenó el 20 de junio de 1994 la telenovela “Los de arriba y los de abajo”, que siguió la historia de personajes como Ulises (Óscar Carrillo), Gloria (Mónica Sánchez), Regina Arias Recavaren (Leslie Stewart), César Valencia (Julián Legaspi) y otros, quienes colisionan en el barrio de Villa Fátima, inspirado en el distrito de Villa el Salvador.

¿Y qué tiene que ver Sting con todo esto? Pues que su canción “Shape of My Heart” de 1994, lanzada justo un año antes como parte del álbum “Ten Summoner’s Tales”, aparecía en la ficción. De hecho, era el tema principal del personaje de Leslie Stewart, quien se agarraba a sendos besos con el personaje de Carrillo, que a su vez se debatía entre ella y el personaje de Sánchez. Lo común para contar con una canción determinada en una ficción es pagar los derechos de uso; que en el caso de un artista como Sting podría significar el desembolso de millones de dólares.

El Comercio conversó con una fuente que trabajó en la producción de “Los de arriba y los de abajo” hace 30 años, alguien familiarizado con el programa de pies a cabeza. “Se agarraba lo que sea [cualquier canción] en todas las telenovelas antes del 2001. Todas lo hicieron” dijo, y recordó que Televisa, gigante de las telenovelas mexicanas, hizo lo mismo con la música de Ennio Morricone.

Allí hay un motivo del por qué “Los de arriba y los de abajo” no se encuentra subida a YouTube, sea por el canal o por terceros. Apenas el sistema de reconocimiento de audios detecte la entonación del “he deals the cards as a meditation”, y antes siquiera de que el usuario llegue al “I know that the spades are the swords of a soldier”, el video ya sería dado de baja. Al día de hoy, para tristeza de sus fans, solo hay fragmentos de esa telenovela en internet.

Show sinfónico

Pero claro, Sting también tiene un vínculo más clásico con Perú, que es la vez que nos visitó en febrero del 2011 en la explanada del Estadio Monumental de Ate, acompañado por una orquesta sinfónica dirigida por Steven Mercurio. “El hecho de tener una orquesta sinfónica interpretando mis canciones es un enorme privilegio. No deja de ser interesante la forma como el significado de algunos temas pueda ser alterado por las texturas y el espectro del medio orquestal”, declaró a El Comercio por aquel entonces, antes del show.

En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. 1 / 5 En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. 2 / 5 En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. 3 / 5 En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. 4 / 5 En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. En 2011 el cantante británico llegó al Perú para ofrecer un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental de Ate, Lima. 5 / 5

El concierto en sí mismo fue inolvidable. Tocó “If I Ever Lose my Faith in You”, “Every Little Thing She Does is Magic”, “English Man in New York”, “Roxanne” y, cómo no, “Shape of My Heart”. Como El Comercio escribió en aquel entonces, “el bajista tocó el cielo en Lima”. Y promete hacerlo de nuevo en 2025.

El esperado show

Sting cantará en Lima el 26 de febrero del 2025 en el multiespacio Costa 21, de la Costa Verde. Lo acompañarán el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. “Bajo la representación de Martín Kierszenbaum y Cherrytree Music Company, Sting trae una gira que refleja una etapa vibrante y fresca, destacando lo mejor de su amplio repertorio con la energía de un trío compacto”, indicó la comunicación oficial de la productora que trae al artista.

Las entradas para el concierto serán vendidas por medio de Teleticket. Habrá una preventa especial para clientes BBVA. Esta etapa contará con un 15% de descuento los días miércoles 25 y jueves 26 de septiembre que se aplicará sobre el precio regular de los tickets, de S/ 391.00 (General), S/ 563.50 (VIP) y S/ 759.00 (Regular).