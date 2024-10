La joven cantante barranquillera, con apenas 19 años, aún estaba lejos de convertirse en una de las mujeres más influyentes y exitosas de la industria del entretenimiento. En ese entonces, todavía transitaba los inicios de una carrera que la llevaría a la cima. Aún no era la artista que proclamaba su soltería con orgullo, ni la mujer que prefería “portarse mal para pasarla bien”. Tampoco la que, ante una infidelidad, elegiría “facturar en lugar de llorar”.

La cantante visitó Perú por primera vez en 1996. (Foto: archivo histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Durante su primera visita a Lima, Shakira Isabel Mebarak Ripoll tuvo dos presentaciones en la Feria del Hogar de 1996. La primera, el 1 de agosto, frente a una audiencia de alrededor de 20 mil personas.

“Sesenta minutos clavados fue el lapso pactado para el espectáculo que trajo como novedad fondos cambiantes con cada canción -antes sólo se vieron con Phil Collins y Roxette-, luces láser (cyberlights) especialmente traídas por su equipo de producción y una Shakira interpretando `Pienso en tí' al ritmo de Bachata”, escribió Milagros Leiva en El Comercio sobre esa noche. “Ella, vestida de negro, no dejó se sonreír y aprendió de memoria el `Chim...pum...Callao’ que fue coreado al son de las tarolas. ‘Los peruanos tienen el hábito de sonreír, por eso, gracias... por el cariño y por venir’, dijo al inicio de su show. Después nadie pudo evitar que `Estoy aquí' y `Dónde estás corazón’ fueran los temas prácticamente exigidos por el público, que no dejó de ovacionarla y la obligó a volver por segunda vez al escenario”.

Al día siguiente, regresó para el Gran Estelar de la Feria, donde, a pesar de un retraso de 30 minutos, volvió a emocionar a sus fans peruanos. Shakira no solo cumplió, sino que superó las expectativas.

“El empresario Jorge Fernández, que en paz descanse, fue quien trajo a Shakira por primera vez a la Feria del Hogar. Aunque en ese entonces no gozaba de la fama mundial que tiene hoy, ya era conocida y contaba con seguidores en Perú. Uno de esos admiradores era Kenji Fujimori que en ese entonces tenía como 16 años”, asegura el productor Kuny Fajardo Segura.

Shakira durante su presentación en la Feria del Hogar el 2 de agosto de 1996. / Archivo El Comercio

Durante su estadía en Lima, Shakira y sus músicos se hospedaron en el Hotel Sheraton. Fajardo recuerda que hasta allí llegaron el excongresista Kenji y su hermana Sachi, emocionados por conocer a la joven cantante barranquillera.

“En ese tiempo, yo era el encargado de la imagen de Noctambul, una discoteca exclusiva que estaba en pleno apogeo. Los artistas internacionales que llegaban a Perú siempre querían divertirse en ese local, y la idea era llevar a Shakira también. El dueño me pidió que me encargara de eso. La busqué en la Feria del Hogar y cuando estaba en camino al Sheraton, un amigo que trabajaba conmigo en la discoteca y era hijo de la secretaria de Alberto Fujimori, me llamó para decirme que Kenji estaba en el estacionamiento del hotel con su hermana y su seguridad, ansioso por tomarse una foto con Shakira”, recuerda Kuny.

En su primera visita al Perú, la artista colombiana llegó acompañada de sus padres, su hermano Tonino Mebarak y su representante.

“Al principio, su mamá me dijo que Shakira estaba cansada y no iría a la discoteca”, recuerda Kuny. Sin embargo, todo cambió cuando apareció Kenji Fujimori. “Mi amigo lo llamó para pedirle que llevara a Shakira en el carro presidencial a la discoteca. Sorprendentemente, él aceptó. En ese momento, la mamá de Shakira, que antes se había negado, cambió de opinión”, relata Kuny. “Al final, todos fuimos en caravana. Kenji fue con Shakira y su familia, y nosotros seguimos en otro vehículo con los músicos”.

“Al llegar, los ubicaron a todos en la zona VIP, junto al dueño del local y sus hijas. Fue un momento especial cuando Kenji bailó con Shakira al ritmo de ‘Pies descalzos’. Kenji y su hermana estuvieron solo una hora, y poco después, Shakira también se despidió”, recuerda el productor destacando la fugacidad de ese encuentro que, aunque breve, quedó marcado en la memoria de quienes estuvieron presentes.

Shakira no solo dejó su huella en la Feria del Hogar, sino que también fue invitada a varios programas de televisión durante su visita al Perú. Participó en “De Dos a Cuatro”, conducido por Raúl y Elena Romero en ATV, y en “Las mil y una de Carlos Álvarez” en Latina Televisión, donde interpretó algunos de sus temas.

Su encuentro con Machu Picchu

En el 2000, la barranquillera regresó al Perú, luego volvió en el 2003. Durante esta última visita, realizó un viaje especial a Machu Picchu, conectando con la historia y cultura de la ciudadela inca.

“Como estuve viendo el tema de producción, me mandaron de viaje con Shakira al Cusco. A través de quien era mi exjefe y director de noticias de Panamericana TV, Alejandro Guerrero, hicimos la gestión del avión de la Fuerza Aérea que nos trasladó. Alejandro nos ayudó a cambio de que un camarógrafo suyo permanezca con nosotros durante el viaje de Shakira. Ella no aceptó, pero sí grabó algunos momentos e hizo una invitación para que no se pierdan ‘Panorama’. Quedó fascinada con el lugar y la comida. Como ingresamos un poco tarde, dejaron que nos quedáramos en la ciudadela hasta las 6:30 p.m., cuando ya estaba empezando a oscurecer”, relata Elena Vera, directora de 3 Puntos.

Elena, continúa: “Se quedó una semana en el país, y durante su estadía fue a cenar al restaurante Punto G, propiedad de Christian Meier. Christian la recibió personalmente, aunque no cenaron juntos, tampoco interactuaron”.

La emoción por el regreso de Shakira a los escenarios peruanos no deja de crecer. Las entradas para su concierto del 16 de febrero en el Estadio Nacional se agotaron en solo unas horas, lo que llevó a anunciar una segunda fecha para el 17 de febrero de 2025, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La respuesta masiva de sus seguidores ha sido tan impresionante que ya se habla de la posibilidad de una tercera presentación, dejando a todos expectantes ante lo que promete ser un show inolvidable.

La cantante se presentará este 16 y 17 de febrero en el Estadio Nacional. (Foto: archivo histórico de El Comercio) / EL COMERCIO