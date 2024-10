Milena Warthon recorrió un camino sólido con su primer álbum “Pop Andino”, un proyecto en el que fusionó las raíces musicales de los Andes con el pop moderno, creando una identidad musical que hoy inspira a otros proyectos que se aproximan a estos ritmos. El éxito de esta primera etapa en su carrera le permitió ganar popularidad, consolidándola como una de las voces emergentes más importantes del país.

A partir de su álbum debut, su presencia en medios y plataformas digitales creció considerablemente. Esto la llevó a explorar nuevas facetas, como la televisión, donde mostró su talento culinario en programas como “El Gran Chef, La Academia” e incluso incursionó en una obra de teatro, como es el caso de “Lamentos: todas las pieles”, junto a Amy Gutiérrez y Renata Flores.

Luego de dos años desde el lanzamiento de su primer single de pop andino, la joven artista prepara un nuevo disco que se comenzará a producir tras su último concierto centrado en su primer álbum. “Este será el siguiente paso para posicionarnos fuera. Queremos que nuestra música trascienda fronteras y alcanzar a nuevos públicos que están esperando algo novedoso”, menciona Milena Warthon en entrevista con El Comercio.

La joven intérprete no se presentó en la última gala del programa y fue enviada a noche de expulsión, donde finalmente quedó fuera de la competencia. (Foto: Latina)

Milena en la mira

―¿Cómo fue mantener una carrera musical a la par de tu tiempo en televisión?

Cuando me enteré de que estaría en El Gran Chef, fue una gran emoción, pero hubo una fecha en la que no pude asistir porque tenía un concierto. Afortunadamente, fueron muy amables y se pudo organizar todo a tiempo. Lo que me jugó en contra fue que no pude practicar como otros compañeros, ya que los conciertos son agotadores. Me despertaba muy temprano y ensayaba desde las 10 a.m. hasta la 1 a.m., aprovechando pequeños momentos para descansar un poco.

―Para tu primer álbum tu agenda estaba igual de ajustada...

No ha bajado la intensidad. Si no hay publicidad, hay televisión, entrevistas, una canción por promocionar o un videoclip por grabar. No hay descanso largo. Y cuando parece que no estamos haciendo nada, en realidad estamos planificando una gira o componiendo nueva música. El tiempo siempre es lo que falta, pero trato de mantener el equilibrio para que no sea perjudicial para mí.

―Desde el lanzamiento de tu primer álbum, hemos notado un incremento en el acoso, algo sobre lo que te has pronunciado recientemente.

Es algo con lo que tengo que lidiar, pero no me gusta normalizarlo diciendo que “lo llevo bien”. Prefiero hablar del tema cuando ocurre, grabar un video y explicar lo que está pasando. Así, la gente no se acostumbra a pensar: “Eso siempre pasa, tienes que adaptarte”. Ahora que estuve en televisión, el acoso se ha incrementado, pero ya sé que eso puede suceder. Aún así, me enorgullece generar cierta incomodidad en personas que creen que pueden imponer sus opiniones sobre lo que hago.

―¿Cómo lidias con eso actualmente?

A nadie le gusta enfrentar esas situaciones, por eso filtramos comentarios y a ciertas personas. Esto permite que mi mensaje llegue a quienes de verdad se interesan por mi trabajo. Si no lo hiciéramos, mis redes sociales estarían llenas de odio.

―¿Sigues manejando tus propias redes sociales?

Hay un equipo detrás de todo. No es que me haya alejado completamente, porque mi pasión es el audiovisual. Sin embargo, no soy yo quien ve los mensajes primero, debido a ese filtro. De los cien o mil mensajes que recibo, una parte es acoso sexual o mensajes de odio, y no puedo lidiar con eso todos los días, me haría daño. Mi equipo, compuesto por mis padres, mi hermano y algunos colaboradores, es quien se encarga de esa parte.

―Tu disco anterior fue un reto a nivel personal y de producción. ¿Qué cambiará para este nuevo álbum?

He aprendido de mis errores. El año pasado me saturé de las redes sociales y el acoso, y también de mi trabajo, porque lo di todo. Hacer eso me hizo sentir mal, no quería grabar videos ni trabajar, me sentía agobiada. Pero ya descansé. Ahora sé delegar y confío más en mi equipo para crear contenido, aunque siempre bajo mi supervisión para mantener mi sello personal en todo lo que hago, aunque eso signifique exponerme a los comentarios de personas que, por alguna razón, odian a Milena Warthon.

Recientemente, la ganadora de Viña del Mar y el productor Kayfex exploran nuevos rumbos musicales y se unen para su primera colaboración. (Foto: Difusión)

Cambios necesarios

En esta nueva etapa, la cantante apunta a que su música sea más mainstream, sin perder la esencia de sus raíces andinas. “Mirar atrás para traer algo completamente nuevo”, menciona Milena sobre su enfoque para este segundo disco, el cual incluirá ritmos vintage pop, pero que apunta a tener un sonido más relacionado con el pop internacional.

Este proceso también implica cambios en su equipo de producción. Mientras que en su primer álbum trabajó con Franjo Antich, esta vez busca colaborar con productores tanto nacionales como extranjeros para llevar su música a nuevos públicos y consolidarse como representante peruana en el extranjero, así como su participación en el festival Viña del Mar en el 2023.

“En esa primera etapa estaba conociéndome, explorando mi identidad y mostrando quién soy. Ahora que ya tengo eso claro, este nuevo disco será la oportunidad de ir a nuevos países sudamericanos para encontrar una sinergia entre mi música y lo que ofrece el mundo”, comenta Milena Warthon, quien ultima detalles sobre el equipo que conformará esta nueva etapa en su carrera musical.

Con su reciente nominación al premio Video Prisma Awards 2024 en Argentina por el videoclip de su canción “Más allá”, donde competirá con artistas como Jorge Drexler y Christian Nodal, la artista se prepara para un concierto de despedida de su disco anterior, tras el cual iniciará la producción del nuevo álbum. El primer adelanto verá la luz a principios del próximo año, y la versión completa, a finales del mismo.