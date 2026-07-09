La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que Justin Bieber, Madonna, Shakira y el grupo de K-pop BTS encabezarán el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de Fútbol, programado para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El show musical tendrá una duración de 11 minutos, con el objetivo de ajustarse a las normas del fútbol, que establecen un descanso máximo de 15 minutos durante el partido. De esta manera, se descartaron los rumores que apuntaban a una presentación de casi media hora.

THIS JUST IN: @justinbieber is joining as a co-headliner of the first-ever FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show! He joins @Madonna, @shakira, and @bts_bighit for the historic show, in support of the FIFA Global Citizen Education Fund.



Also taking the stage: @burnaboy,… pic.twitter.com/KnxsEt32Dq — Global Citizen ⭕ (@GlblCtzn) July 8, 2026

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La producción estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien liderará una propuesta que también contará con la participación del cantautor nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Nueva York, el coro escolar PS22 y personajes de ‘Plaza Sésamo’ y ‘Los Muppets’.

El evento tendrá un propósito benéfico al respaldar el Fondo Global Citizen para la Educación de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares destinados a menores en situación vulnerable.

Hasta el momento, el fondo ya supera los 50 millones gracias al aporte de un dólar por cada entrada vendida durante el torneo.

Por su parte, Burna Boy, intérprete de “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026 junto a Shakira, destacó el valor cultural de su participación en el evento, afirmando que representar a África en el primer show de medio tiempo de una final mundialista es un privilegio y una gran responsabilidad.

En ese sentido, resaltó además que el proyecto busca generar oportunidades educativas para niños de todo el mundo, incluidos aquellos afectados por el reciente doble terremoto en Venezuela.

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