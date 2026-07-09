El espectáculo musical del entretiempo durará 11 minutos y busca recaudar 100 millones de dólares para el acceso a la educación de niños en comunidades vulnerables. | (Foto referencial de Shakira en la inauguración del Mundial 2026: CARL DE SOUZA / AFP)
El espectáculo musical del entretiempo durará 11 minutos y busca recaudar 100 millones de dólares para el acceso a la educación de niños en comunidades vulnerables. | (Foto referencial de Shakira en la inauguración del Mundial 2026: CARL DE SOUZA / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Redacción EC

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que Justin Bieber, Madonna, Shakira y el grupo de K-pop BTS encabezarán el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de Fútbol, programado para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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