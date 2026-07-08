La afición mexicana creó más de 27,170 listas de reproducción en Spotify desde el inicio de la Copa del Mundo el pasado 11 de junio, una tendencia donde predominan temas de Juan Gabriel, Caifanes y Maná para acompañar los partidos del torneo de fútbol.

A través de un comunicado emitido a la agencia EFE, la empresa de streaming musical explicó que desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica millones de ciudadanos del país norteamericano utilizaron la música para “celebrar, esperar y creer en su equipo”.

Esta expectativa se reflejó en que 3,240 de estas listas fueron tituladas con la frase “Y si sí”, el lema con el que los seguidores locales mantuvieron el optimismo por un posible triunfo en el campeonato.

Hinchas mexicanos celebrando goles de su selección | (Foto: EFE)

Juan Gabriel lidera las preferencias

Dentro de este catálogo, el fallecido cantautor Juan Gabriel se posicionó como la figura principal de la temporada mundialista. Su interpretación en vivo del tema ‘Hasta que te conocí’, editado en 1990, registró un incremento del 1.685 % en sus reproducciones dentro de la plataforma y se consolidó como la pieza más incorporada por los usuarios.

La evolución de las escuchas estuvo ligada directamente al desempeño de la Selección Mexicana, como ocurrió tras el partido contra Inglaterra que significó la eliminación del conjunto local.

En 1950, nació el popular “Juan Gabriel” (Alberto Aguilera), cantante mexicano. (Foto: Archivo)

Durante esa jornada, la canción ‘Aquí no es así’ de la banda de rock Caifanes tuvo un crecimiento del 419 % en la plataforma. Según los voceros de Spotify, este clásico de 1994 tomó un nuevo significado durante el evento al utilizar versos sobre la identidad cultural para hacer alusión al rival europeo.

Por su parte, el grupo Maná aportó otro de los picos de consumo el 11 de junio tras presentarse en la ceremonia de apertura con su éxito de 1992 ‘Oye mi amor’, el cual aumentó sus reproducciones en un 82 % ese mismo día.

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Otro artistas escuchados por los mexicanos

Asimismo, los reportes detallaron que el público adoptó la costumbre de escuchar ‘El Rey’, interpretada por José Alfredo Jiménez, al finalizar cada encuentro del equipo mexicano, lo que generó una subida del 101 % en la demanda de la canción.

El fenómeno de las listas mundialistas incluyó producciones de artistas como Luis Miguel, Los Tucanes de Tijuana, Los Ángeles Azules y Bobby Pulido.

En los estadios el impacto musical también se hizo presente, especialmente en las tribunas del Estadio Azteca donde la selección disputó cuatro encuentros. Allí, el tema de música regional ‘Mi mayor anhelo’ de la Banda MS fue coreado por los asistentes, provocando un alza del 35 % en sus métricas digitales.

*Con información de EFE

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