El género regional mexicano mantuvo presencia en el Estadio Azteca durante los cuatro partidos que disputó la selección local | (Foto: AFP)
El género regional mexicano mantuvo presencia en el Estadio Azteca durante los cuatro partidos que disputó la selección local | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La afición mexicana creó más de 27,170 listas de reproducción en Spotify desde el inicio de la Copa del Mundo el pasado 11 de junio, una tendencia donde predominan temas de Juan Gabriel, Caifanes y Maná para acompañar los partidos del torneo de fútbol.

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