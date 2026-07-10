El tema de la cantante peruana ya está disponible en sus plataformas digitales | Foto: Instagram (Captura)
El tema de la cantante peruana ya está disponible en sus plataformas digitales | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, sorprendió a sus seguidores tras publicar una canción dedicada al delantero noruego Erling Haaland, a quien calificó como su “amor platónico” a pocas horas de que se enfrente a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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