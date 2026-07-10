Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, sorprendió a sus seguidores tras publicar una canción dedicada al delantero noruego Erling Haaland, a quien calificó como su “amor platónico” a pocas horas de que se enfrente a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En sus redes sociales, la artista peruana compartió un video musical, apoyado con imágenes de inteligencia artificial, donde aparece junto al futbolista. Para este lanzamiento, Bustos adaptó la música del conocido tema “Moscú” de Georgie Dann y le cambió la letra para describir al atacante europeo.

En la letra de la canción, la intérprete destaca la racha goleadora del futbolista con frases directas: “No es un humano, es Haaland”. También añade que el jugador “es de otro planeta, mete muchos goles”, es un “vikingo sin igual”y que “celebra como un robot”.

Este curioso homenaje coincide con el gran impacto digital que Haaland tiene durante el torneo. Según un reporte de MyBettingSites, el delantero sumó 12.9 millones de nuevos seguidores en Instagram en apenas diez días, alcanzando una comunidad de 58 millones de usuarios.

El jugador suele tomarse con humor su fama en internet. Hace poco, interactuó con un meme que lo comparaba con el personaje animado Majin Buu y respondió: “Quiero decir, no estoy en desacuerdo”.

Además, reaccionó entre risas a un video editado donde se le veía junto al brasileño Vinícius Júnior en una escena de la película “¿Y dónde están las rubias?”, proponiéndole a su colega recrear la toma en la vida real.

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